В объятиях любимого: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала пикантные фото с отдыха

Барбара Палвин с парнем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Супермодель поделилась личными фото

Венгерская супермодель Барбара Палвин в последнее время редко радует своих поклонников фото в Instagram. В одном из своих интервью 26-летняя девушка призналась, что хочет проводить в соцсетях меньше времени, сосредоточившись при этом на личной жизни. Но в этот раз повод появиться в популярной сети был серьезный: возлюбленный Барбары Дилан Спроус отпраздновал свое 28-летие.

Барбара отправилась на отдых (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В честь такого события Барбара запостила два фото. На одном она сидит в черном купальнике на берегу горной реки где-то в Америке. Поклонники отметили, что наряд девушки ее невероятно украшает. Купальник с открытой спиной и широкополая ковбойская шляпа сделали красавицу невероятно стильной. Что и отметили в комментариях фанаты. Также они не обошли стороной и совершенные параметры красавицы, которая кажется очень стройной, несмотря на слухи о том, что она прибавила в весе.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin

На втором фото Барбара и Диллан обнимаются, стоя в этой реке, судя по всему, вода в реке ледяная, так как подпись к фото гласит: «Холодная вода, зато жаркие объятия». Фото сделал брат-близнец Дилана Коул, актер и фотограф.

«Мы тебя обожаем, наша красивая Барбара», «Барбара, ты – совершенство!», «Барби, пожалуйста, приходи к нам почаще», – тут же кинулись комментировать поклонники.