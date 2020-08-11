ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В объятиях любимого: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала пикантные фото с отдыха

Вторник 11 августа 2020 22:35
В объятиях любимого: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала пикантные фото с отдыха
Барбара Палвин с парнем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Супермодель поделилась личными фото

Венгерская супермодель Барбара Палвин в последнее время редко радует своих поклонников фото в Instagram. В одном из своих интервью 26-летняя девушка призналась, что хочет проводить в соцсетях меньше времени, сосредоточившись при этом на личной жизни. Но в этот раз повод появиться в популярной сети был серьезный: возлюбленный Барбары Дилан Спроус отпраздновал свое 28-летие.

В объятиях любимого: &quot;ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала пикантные фото с отдыха

Барбара отправилась на отдых (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В честь такого события Барбара запостила два фото. На одном она сидит в черном купальнике на берегу горной реки где-то в Америке. Поклонники отметили, что наряд девушки ее невероятно украшает. Купальник с открытой спиной и широкополая ковбойская шляпа сделали красавицу невероятно стильной. Что и отметили в комментариях фанаты. Также они не обошли стороной и совершенные параметры красавицы, которая кажется очень стройной, несмотря на слухи о том, что она прибавила в весе.

В объятиях любимого: &quot;ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала пикантные фото с отдыха

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin

На втором фото Барбара и Диллан обнимаются, стоя в этой реке, судя по всему, вода в реке ледяная, так как подпись к фото гласит: «Холодная вода, зато жаркие объятия». Фото сделал брат-близнец Дилана Коул, актер и фотограф.

«Мы тебя обожаем, наша красивая Барбара», «Барбара, ты – совершенство!», «Барби, пожалуйста, приходи к нам почаще», – тут же кинулись комментировать поклонники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь