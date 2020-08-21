Гарна без макіяжу: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін захопила натуральною красою

«Ангел» Victoria's Secret Барбара Палвін – одна з найкрасивіших дівчат на світі, яка легко підкорила індустрію моди. І так – частіше шанувальники звикли бачити угорську знаменитість у продуманих до дрібниць образах. Тим не менш, періодично Палвін доводить всім, що і без макіяжу і подіумного одягу від іменитих дизайнерів вона виглядає не гірше. Останнім часом на її сторінці в мережі Instagram маса фото, зроблених в домашній обстановці. Дівчина обожнює показувати свої будні, які наповнені романтичними історіями з коханим моделі – актором Діланом Спроусом.

Нове фото Барбари в натуральному вигляді (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Цього разу Барбара продемонструвала, чим вони люблять зайнятися вечорами, поки обожнювані парою далекі подорожі скасувалися. До речі, заодно модель зазначила, що сама доклала руку до розробки гри, а всі, хто купить пазли, візьмуть участь в акції по збору на важливу справу.

«Час гри! Цього літа все не так, як зазвичай – щоб згаяти час, я вирішила збирати пазли. Для створення цієї надзвичайно складної головоломки я використовувала ілюстрацію з колекції «Сокіл надії». Чому це витвір мистецтва? Що ж, мені сподобалося, це складно, але найголовніше, що вони підтримують розробку вакцини COVID-19! Всі роботи доступні для скачування, і ви можете дізнатися більше про рух «Сокіл надії», натиснувши на посилання в моїй біографії або провівши пальцем вгору по моїй історії. Також я заховала для вас кілька смайлів на ілюстрації, щоб ви були зайняті, поки не отримаєте гру. Скільки їх можна знайти? Мої 4 найбільш часто використовуваних емодзі теж приховані, чи можете ви здогадатися, які це? Доброго полювання!», – захопила Барбара послідовувачів у свою гру.

Барбара обожнює яскраві подіумні образи не менше натуральних (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Але шанувальників не менше привернув зовнішній вигляд Палвін, яка на цей раз постала в білому кроп-топі з пишними рукавами і великим вирізом. Волосся дівчина зібрала у високий пучок на потилиці, а макіяж зробила мінімальний. І виглядала при цьому неймовірно привабливою. «Ангел», «Я люблю тебе», «Ти прекрасна», – не можуть намилуватися фанати.