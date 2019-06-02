Холостяк 9: Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу

Неделю назад состоялся финал 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк", в котором главный герой Никита Добрынин объявил имя своей избранницы - ею стала девушка из Киева Дарья Квиткова. На днях вышел специальный выпуск пост-шоу "Как выйти замуж" с Розой Аль-Намри, в котором пара появилась вместе и рассказала о том, как сложилась их жизнь и отношения после окончания проекта.

По словам влюбленных, они все еще вместе и очень счастливы. В студии Никита и Даша держались за руки и всячески демонстрировали нежные чувства друг к другу.

Отметим, что после окончания шоу прошло уже полгода. За это время Никита и Даша сталкивались со сложностями, связанными с тем, что до выхода финального пост-шоу в эфир им нельзя было появляться вместе, чтобы не раскрыть раньше времени финал программы. Поэтому парочке приходилось прятаться и встречаться там, где их не увидят. Тем не менее, они уже успели попутешествовать вместе.

"Я благодарна этому проекту за то, что все так случилось, я стала закаленней, я выросла внутренне, но главное, что мне дал проект – это Никита, - признается Даша. - Я чувствую, что любима, каждый день. Мы просыпаемся и каждое утро начинается с объятий".

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)

Девятый Холостяк также поведал о своих чувствах.

"Мне нравится, что в наших отношениях не пропадает романтика, не пропадает радость встреч. Когда я прихожу поздно вечером домой, Даша с радостью меня встречает. Прошло больше полугода, и это не теряется. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений, когда вы хотите быть лучше друг для друга", - говорит Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)

Пара планирует жить вместе, и в эфире пост-шоу Никита подарил девушке ключи от новой квартиры, которую они собираются обустраивать вдвоем.

Видео: (instagram.com/holostyakstb)

Ранее Добрынин оставил эмоциональный пост на своей странице в Instagram.

"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтоб нас никто не засек, как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект "Холостяк"? Я не хочу думать про то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься.

И это самый большой подарок для меня!" - написал мужчина.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

В свою очередь Квиткова сообщила в своем микроблоге, что ей очень повезло с мужчиной.

"Наконец-то это случилось. Столько переживаний и поддержки. Столько объятий и разговоров. Спасибо, что всегда рядом. Спасибо, что мы прошли это и наши отношения стали только крепче", – отметила Даша.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники шоу поспешили поделиться своими отзывами и пожеланиями в комментариях.

"Самый лучший был сезон! Никита такой открытый,искренний, пез пафоса! Очень рада, что вы встретили друг друга!!!"

"Неймовірно рада за вашу пару"

"Реально здивована, що ваші стосунки продовжуються!!! До цього, жодна пара їх не зберегла. І вже й не вірилося, але багато хто писав, що ви будете разом. Хоча я не вірила. Я помилялась і рада цьому. Кохайте, довіряйте, поважайте одне-одного, будьте щирі у стосунках"

"Мы с мужем так рады за Вас!!! Даша понравилась сразу, смотрели и держали кулачки. Пусть у Вас все сложится как мечтаете!!! Смотрела на Вашу пару и вспомнила нас 10 лет назад)))"

"Ви дуже круті, я щаслива, що ви разом"

"Ох как было приятно смотреть на вас на пост-шоу. Видно что чувства есть! Желаю вам сохранить нынешние эмоции, состояние счастья на долгие годы! Любви вам!!!"

"Очень красивая пара, рада за вас искренне"

"Ну хоч хтось залишився парою після шоу, ви дуже гарна пара"

"Ураааа! Как приятно было на вас смотреть, улыбалась постоянно) и как было смешно смотреть на лица приглашенных участниц...чуть не захлебнулись от своего яда. Счастья Вам огромного"

Напомним, ранее Холостяк также шокировал неожиданным решением.

Мы также рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта. Также она рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток.

А еще писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.