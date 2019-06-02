Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Тиждень тому відбувся фінал 9 сезону популярного ТБ-шоу "Холостяк", в якому головний герой Микита Добринін оголосив ім'я своєї обраниці - нею стала дівчина з Києва Дар'я Квіткова. Днями вийшов спеціальний випуск пост-шоу "Як вийти заміж" з Розою Аль-Намрі, в якому пара з'явилася разом і розповіла про те, як склалося їхнє життя та відносини після закінчення проекту.

За словами закоханих, вони все ще разом і дуже щасливі. У студії Микита і Даша трималися за руки і всіляко демонстрували ніжні почуття один до одного.

Відзначимо, що після закінчення шоу пройшло вже півроку. За цей час Микита і Даша стикалися з труднощами, пов'язаними з тим, що до виходу фінального пост-шоу в ефір їм не можна було з'являтися разом, щоб не розкрити завчасу фінал програми. Тому парочці доводилося ховатися і зустрічатися там, де їх не побачать. Тим не менш, вони вже встигли помандрувати разом.

"Я вдячна цьому проекту за те, що все так сталося, я стала більш загартованою, я виросла внутрішньо, але головне, що мені дав проект – це Микита, - зізнається Даша. - Я відчуваю, що кохана, кожен день. Ми прокидаємося і кожен ранок починається з обіймів".

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Дев'ятий Холостяк також повідав про свої почуття.

"Мені подобається, що в наших відносинах не зникає романтика, не пропадає радість зустрічей. Коли я приходжу пізно ввечері додому, Даша з радістю мене зустрічає. Минуло більше півроку, і це не втрачається. Я хочу, щоб так і продовжувалося. У цій стабільності і є розвиток відносин, коли ви хочете бути краще один для одного", - говорить Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Пара планує жити разом, і в ефірі пост-шоу Микита подарував дівчині ключі від нової квартири, яку вони збираються облаштовувати удвох.

Відео: (instagram.com/holostyakstb)

Раніше Добринін залишив емоційний пост на своїй сторінці в Instagram.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"? Я не хочу думати про те, що говорять люди навколо, вважають нас унікальною парою, тому що нам вдалося зберегти стосунки навіть після проекту Для мене найважливіше, що ми щасливі і так круто доповнюємо один одного. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!" - написав чоловік.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

У свою чергу Квіткова повідомила у своєму мікроблозі, що їй дуже пощастило з чоловіком.

"Нарешті це сталося. Стільки переживань та підтримки. Стільки обіймів і розмов. Спасибі, що завжди поруч. Спасибі, що ми пройшли це і наші відносини стали тільки міцніше", – зазначила вона.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники шоу поспішили поділитися своїми відгуками і побажаннями у коментарях.

"Найкращий був сезон! Микита такий відкритий,щирий, пез пафосу! Дуже рада, що ви зустріли один одного!!!"

"Неймовірно рада за вашу пару"

"Реально здивована, що ваші стосунки продовжуються!!! До цього, жодна пара їх не зберегла. І вже й не вірилося, але багато хто писав, що ви будете разом. Хоча я не вірила. Я помилялась і рада цьому. Кохайте, довіряйте, поважайте одне-одного, будьте щирі у стосунках"

"Ми з чоловіком так раді за Вас!!! Даша сподобалася відразу, дивилися і тримали кулачки. Хай у Вас все складеться як мрієте!!! Дивилася на Вашу пару і згадала нас 10 років тому)))"

"Ви дуже круті, я щаслива, що ви разом"

"Ох як було приємно дивитися на вас на пост-шоу. Видно що почуття є! Бажаю вам зберегти нинішні емоції, стан щастя на довгі роки! Любові вам!!!"

"Дуже красива пара, рада за вас щиро"

"Ну хоч хтось залишився пара після шоу, ви дуже гарна пара"

"Ураааа! Як приємно на вас дивитися, посміхалася постійно) і як було смішно дивитися на обличчя запрошених учасниць...ледь не захлинулися від свого отрути. Щастя Вам величезного"

Нагадаємо, раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.

Ми також розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.

А ще писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарину Квіткову.