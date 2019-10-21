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"Безумно счастлив": Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 15:29
"Безумно счастлив": Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Влюбленные наслаждаются атмосферой "вечного города"

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова не устают демонстрировать в сети идиллию в своих отношениях - пара живет вместе, много путешествует и просто-таки излучает любовь и счастье. Недавно девушка организовала необычную поездку в Италию - она выбрала несколько девушек среди своих подписчиц и они отправились в Рим, где замечательно провели время. "Вечный город" настолько понравился ей, что она отправилась туда вновь - на этот раз со своим возлюбленным.

На своей странице в Instagram Добрынин показал несколько атмосферных кадров с их "римских каникул". Влюбленные позировали на фоне величественного Колизея, при этом мужчина романтично подхватил Дашу на руки, а она с нежностью смотрит на избранника. На следующем же фото они слились в страстном поцелуе.

Отметим, что для прогулок по столице Италии Квиткова выбрала цветастое платье и бежевые кроссовки, Добрынин же был в джинсах и белой рубашке.

&quot;Безумно счастлив&quot;: Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Начало наших римских каникул! Не впервые в Италии, но впервые в Риме. И безумно счастлив, что этот город мне отрывает любимая @kvittkova. Это отлично, что мы совпадаем во всем: едим пасту и пиццу 24/7, проходим в день десятки километров. Италия для этого походит идеально", - поделился Никита.

&quot;Безумно счастлив&quot;: Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Позже он поделился еще одним снимком, на котором сидит на древних камнях Колизея и серьезно смотрит в объектив.

"Угадаете, сколько кусков пиццы может съесть человек, с таким серьезный лицом?" - шутливо прокомментировал экс-Холостяк.

&quot;Безумно счастлив&quot;: Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Растроганные подписчики активно умиляются этой прекрасной паре и желают им счастья и хорошего отдыха в комментариях.

  • Очень рада за вас. Хороших вам каникул
  • Слежу за Вами с начала проекта! И очень рада за вас! Наконец то хоть одна пара вместе! Я думаю все ждут уже свадебные фото
  • Какая пара, приятно смотреть )
  • Романтика!!! Что еще нужно для влюбленных
  • Очень красивое фото
  • Такие счастливые, не растеряйте это ребята, будьте счастливы и дальше
  • Какая ж красивая пара! ) светитесь) любовь это прекрасно) будьте счастливы)!
  • Наконец-то я поверила что это не шоу!!!
  • Главное чтоб не было ради пиара и рекламы, я за реальные чувства
  • Молодцы! Смотрю вас с Дашей! Вы единственные кто доказал,что чувства существуют ,"вне проекта"
  • Ви неймовірні

&quot;Безумно счастлив&quot;: Холостяк 9 с возлюбленной устроили себе римские каникулы

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, счастливые Холостяк 9 Никита Добрынин с избранницей Дарьей Квитковой поделились секретом гармонии в отношениях.

Ранее экс-холостяк Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова обнажились на камеру и продемонстрировали свои тату.

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