Холостяк 9 и его возлюбленная обнажились на камеру ради жаркого снимка

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита рассказал, на что решился вместе с возлюбленной

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова не упускают удобную возможность побаловать поклонников горячими фото. Они без стеснения демонстируют свои пылкие чувства. Даша охотно позирует на камеру в белье и бикини, показывая свои аппетитные формы и спортивную подтянутую фигуру, Никита тоже не прочь замотивировать подписчиков кубиками пресса. Так, во время отдыха в Египте влюбленные взорвали сеть жаркими пляжными снимками. Но в этот раз пара приготовила для подписчиков нечто более пикантное.

На странице в Instagram экс-холостяк разместил горчее совместное фото, где позирует в полуобнаженном виде, в одном белье обнимает возлюбленную, которая красуется топлес.

"Любовь – не конкуренция, не соревнование, не взаимовыгодный обмен и не купля-продажа. Так что, если ты, сделав человеку добро, тут же ждешь от него того же, ты точно не той дорогой идешь. Когда человек любит, его поступки идут от сердца, без ожидания чего-то взамен. Это то, чему мы учимся и к чему стремимся", - поделился Добрынин философскими размышлениями.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Он признался, что привык пробовать вместе с избранницей что-то новое и выходить из зоны комфорта. В этот раз Никита решился на тату.

"Неделю назад мы сделали себе тату. У Даши уже было несколько, а вот я особого не хотел себе набивать, но периодически задумывался. Искал повод, потом лучшую надпись... В итоге в один из дней я решился сразу на две татуировки. И супер доволен, ведь если хочется, нужно делать", - констатировал он.

Откровенный снимок вызвал ажиотаж в сети. Поклонники пары поделились своим мнение об увиденном. Не всем пришлось по вкусу горячее фото пары.

Хорошенькие такие

Какие вы классные, реально приятно на вашу пару смотреть. Счастья вам и огромной любви

Вы очень милые!

Я очень восхищаюсь вашей парой. Искренне желаю вам, быть вместе всю жизнь

Красивые, вы дополняете друг друга

Вы идеальная пара

Как красиво

Неперевершині, класні

Вопрос: зачем такие фотки? Это должно быть ваше личное

А что уже не голые сразу?

Скриншот комментариев

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова сделаала честное признание о детях.