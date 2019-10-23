"Хочеться цілуватися": Холостяк 9 з обраницею піддалися емоціям у Римі

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Пара не приховувала своїх почуттів на вулиці

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова обожнюють подорожувати, тому не могли не скористатися чудовою осінньою погодою і не відправитися в Рим. Переможниця проекту вирішила показати всі таємні місця Вічного міста своєму коханому після того, як раніше побувала тут суто жіночою компанією – дівчата влаштовували веселі фотосети, насолоджувалися італійською кухнею і багато гуляли. Тепер Даша вирішила розділити римський вікенд з коханим чоловіком і спільними друзями. Правда, італійські канікули швидко пролетіли і пара повернулася до Києва, зате закохані продовжують ділитися в Instagram фото і відоеозгадками про поїздку.

Так, Даша опублікувала романтичне фото на сходах одного з старовинних будинків, розташованих на вузькій вуличці Риму. Закоханих "застукали" за поцілунком – Даша присіла на руки до Микити, а він обійняв її за талію.

"Ми, нарешті, повернулися в Київ. Вирішили, що обов'язково ще повернемось у Рим, так як кілька днів супер мало, щоб побачити всі визначні пам'ятки. Я знову підготувала вам класні фотокартки, щоб ви поринули у колорит цього міста. Здається, що це місце, де хочеться весь час танцювати, їсти морозиво і цілуватися. Ну, а поки у нас починається максимально робочий тиждень, багато заходів і ділових зустрічей", - зізналася Даша.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

В коментарях фото викликало справжній бум. Шанувальники пари захоплювалися "хімією", що панує між Микитою і Дашею.

Ну як можна бути такими милими. Обожнюю Вас. Кохання Вам

Ви супер

Пупси

Ой, голубки

Такі красиві

Ваша пара - це суцільна любов

Милашки

Які ж ви зайчика

Скріншот коментарів

Микита також не залишився в боргу – він опублікував коротке відео, на якому разом з Дашею кидає монетки в знаменитий фонтан Треві.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова поділилася з дівчатами особистими порадами.