"Хочется быть подтянутой": стройная Тодоренко назвала простой секрет похудения после родов

Регина Тодоренко всего через несколько месяцев после рождения сыночка Михаила устроила фотосет в купальниках и удивила поклонников своими стройными формами. Ведущая неоднократно критиковала свою фигуру и отшучивалась, мол, фотограф выбрал удачные ракурсы, но фаны неизменно осыпали звезду комплиментами и выпытывали у нее секрет похудения после родов. В интервью журналу ELLE.UA она рассказала, как ей удалось избавиться от лишних кило после появления сына на свет.

Секрет ведущей оказался прост. Она прислушалась к совету свекрови, которая заверила Регину – как только та начнет кормить грудью, лишний вес расстает на глазах. Регина признается, что на спорт у нее практически не остается времени, зато она никогда не пропускает завтрак и всегда правильно и сытно ест в начале дня.

"Ем все подряд. Мама Влада мне тогда сказала: "Будешь кормить грудью, сразу похудеешь". Так оно и случилось. Сейчас времени не хватает на спорт, иногда занимаюсь йогой и два раза в неделю хожу с сыном в бассейн. Питаться стараюсь вместе с Майклом. Завтрак — это семейный ритуал, меня к нему приучили еще мама с дедушкой. Не чашка чая, а полноценная еда, каша например. С ужином, конечно, у нас проблемы. Бывает, с Владом можем заказать пиццу или чизбургер в 12 ночи", - делится своими гастрономическими предпочтениями Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая заявляет, что не довольна своими формами. Впрочем, Регина сморит на это философски и понимает, ради чего старается.

"Хочется быть подтянутой, как яблочко. Надо работать над собой, но на это не хватает времени. Ты пытаешься вкладывать все силы и энергию в семью, чтобы было благополучие, и в результате немножко забиваешь на себя. Но это нормальный процесс: где-то всегда убывает, а где-то прибывает", - озвучила свои мысли она.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко поделилась планами на материнство и сделала признание об отношениях с мужем Владом Топаловым.