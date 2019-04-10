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Фигура - бомба! Регина Тодоренко восхитила формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 12:20
Фигура - бомба! Регина Тодоренко восхитила формами в бикини
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая показала пляжную фотосессию в Дубае

Популярная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко не побоялась показать фигуру в купалнике через четыре месяца после родов. Она усиленно худела, невзирая на то, что этот процесс давался ей нелегко, а результатами своих стараний поделилась во время пляжной фотосессии в Дубае. Звезда позировала на побережье в бикини, правда, несколько стеснялась своих форм. Снимком в ярком купальнике Регина поделилась в Instagram.

Ведущая в оранжевом бикини запечатлена на пляже, она слегка повернула голову и отбросила назад роскошные локоны. В подписи к кадру самокритичная Регина призналась, что ради идеального фото ей пришлось "спрятать бока в песок".

"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, так как не видно моих жирненький боков, они все спрятались в песок", - рассказала она.

Фигура - бомба! Регина Тодоренко восхитила формами в бикини

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики звезды шоу "Орел и решка" посчитали, что девушка просто кокетничает, ведь в кадре ее формы выглядят просто отлично и такой результат за короткое время достоин восхищения.

Фигура - бомба! Регина Тодоренко восхитила формами в бикини

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Нет там ничего лишнего. Отличная фигурка!", "Идеальная поза и лица, и тела. Красотка!", "Бесконечные красивые ножки", "Вы к себе очень критичны на мой взгляд. Позитивная красотка! Мужу явно повезло", "Для молодой мамочки фигурка огонь! Эффектная, молодая, красивая, стройная – идеальная!", "Не вижу "жирненьких" боков. Регина, вы на себя наговаривайте, у вас всё хорошо, отличная фигура молодой мамы!" - обратились к звезде комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко показала забавное фото с племянником Дадо, а также рассказала об участии в благотворительности.

К слову, Регина Тодоренко поделилась свей гордостью – ведущая рассказала, как работала над собой и совершенствовалась.

Кстати, Регина Тодоренко призналась, какую страну считает райским местом и почему хотела бы жить именно там.

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