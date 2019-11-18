Будет многодетная семья: Тодоренко сделала признание о жизни с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о распределении обязанностей в семье

Регина Тодоренко и Влад Топалов почти год назад стали счастливыми родителями сыночка Майкла. И с тех пор их жизнь перевернулась с ног на голову. О том, какие отношения царят в молодой семье, а также воспитании сына ведущая рассказала в развернутом интервью изданию ELLE.UA.

Регина признается, что может поссориться с мужем из-за чего угодно. Ведущая отмечает, что с мужем они полные противоположности. Так, она называет себя "разгильдяйкой", тогда как Влад – настоящий педант.

"Влада не устраивает мой вечно разряженный телефон: "Почему к тебе никогда нельзя дозвониться?" Это и правда безответственно с моей стороны, и я многому учусь у мужа. Влад — моя абсолютная противоположность. Я разгильдяйка и вечный хаос, а у него все систематично и спланировано на год вперед. Но это хорошо, мужчина и должен быть таким", - считает она.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звезда "Орла и Решки" вспомнила и о роскошной итальянской свадьбе в Сорренто. Мероприятие длилось целых три дня, пара решила пригласить на торжество узкий круг – гостей было всего около 70-ти человек.

"Для меня свадьба — это единение двух кланов, праздник жизни, на котором можно увидеть сплоченность своей семьи. Это самый важный день, когда собираются все, чтобы созерцать большую любовь. Ваши гости — безусловная поддержка и тыл, на который вы сможете рассчитывать всю жизнь. После свадьбы изменилось все, мы стали гораздо сплоченнее и дружнее. В любой момент можем позвонить дедушкам, бабушкам и попросить о помощи", - пояснила ведущая.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина не скрывает, что хочет родить еще раз, причем Влад не только не против, а всячески поддерживает ее желание и даже видит в будущем их многодетной семье. Ведущая также уверена – мама у ребенка должна быть реализованной и счастливой, тогда и ему передастся это состояние.

"Муж сказал: "Будешь рожать столько, сколько получится". Мне кажется, у нас будет многодетная семья. Просто хочется все успеть. У меня есть такой пунктик: пытаюсь быть реализованной мамой, чтобы потом не упрекать детей, что всю свою жизнь на них потратила. Поэтому я стараюсь учиться и быть интересной. Незримая пуповина существует: когда мама счастлива — ребенок счастлив, и наоборот", - уверена ведущая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В звездной семье существует разделение обязанностей по отношению к Майклу. Например, папа воспитывает у мальчика хороший музыкальный вкус и изучат с ним языки.

"Папа у нас гуляет с сыном, играет на гитаре и укулеле, поет, читает сказки на английском и меняет подгузники. Мама кормит, купает и играет на фортепиано. Мы ничего сыну не навязываем, смотрим всегда по его настроению", - делится Регина.

Буквально с первых дней жизни ведущая брала сына на съемки. У малыша была даже собственная гримерка с удобной кроваткой. За ним ухаживала мама Регины, а также попеременно сама ведущая и ее муж.

Регина Тодоренко, Влад Топалов и их сын (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Сначала все проходило гладко, но через пару месяцев стало очень сложно. Я мало спала, а смены были по 12, а иногда и 14 часов. Отсутствие сна меня сильно истощило. А еще хотелось качественно проводить время с ребенком. В тему материнства я вникла очень быстро: ходила с Владом к психологу, общалась с врачами-педиатрами, слушала лекции Людмилы Петрановской и читала советы по уходу за младенцем акушерки Трейси Холл. И мы вырулили. Я поняла, что у нас очень выносливый сын и ему вот так не повезло или, наоборот, повезло с родителями", - признается Регина.

Кстати, свой рабочий график она строит, отталкиваясь от потребностей малыша – всегда учитывает кормление и состояние здоровья Майкла. Регина до сих пор находится в поиске идеальной няни и уже успела пересмотреть более 30 кандидатов, она хочет найти для мальчика человека, который стал бы ему как родной и разделяал взгляды звездных родителей на вопросы воспитания и развития.