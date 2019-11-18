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Горячая мамочка: Регина Тодоренко "обжигает" идеальными формами на вечернем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 09:56
Горячая мамочка: Регина Тодоренко "обжигает" идеальными формами на вечернем фото
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина рассказала, как проходят ее свободные вечера дома

Регина Тодоренко стала “подозрительно часто” в последнее время баловать поклонников “пикантными” фото. К примеру, на прошлой неделе Тодоренко и Топалов сразили наповал total black выходом! Украинская телеведущая получила очередную награду. На этот раз Регина победила в номинации “Герой сети” от российского журнала “ОК!” На светское мероприятие Тодоренко пришла в очень стильном образе - черный брючный костюм с оригинальным ассиметричным жакетом, который оголяет одно плечо, а также грудь своей обладательницы.

Еще позже Тодоренко опубликовала “знойное” фото, на котором с максимально естественным макияжем пронзительно смотрит в камеру. И вновь в глаза непроизвольно бросается глубокий вырез.

Горячая мамочка: Регина Тодоренко &quot;обжигает&quot; идеальными формами на вечернем фото

Знойная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Новый кадр от Регины также не обошелся без пикантной детали.

Регина сделала по-домашнему милый кадр, позируя на фоне разбросанных по квартире игрушек своего сыночка Михаила (родился 5 декабря 2018). Вечернее фото Тодоренко подписала следующим образом: “#добройночи Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп”.

При этом телеведущая вновь блеснула роскошным декольте, позируя в черном нижнем белье.

Горячая мамочка: Регина Тодоренко &quot;обжигает&quot; идеальными формами на вечернем фото

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Как замечательно, что вечером остаются на это силы и ещё силы на улыбку для селфи”
  • “Как же знаком этот план действий”
  • “Красивая очень”
  • “Для нас мамочек, это то время когда и на себя есть время и по дому можно заняться делами”
  • “Блин, Регин, ты крутая”
  • “Глаза сияют от счастья. Это самое прекрасное”
  • “Наслаждайся тишиной”
  • “Оооо, да.....как же это знакомо. Регина,ты как всегда красотка”

Горячая мамочка: Регина Тодоренко &quot;обжигает&quot; идеальными формами на вечернем фото

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".

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