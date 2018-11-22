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Гвен Стефани и Блейк Шелтон выпустили трогательный рождественский клип

Lite » Звезды 22.11.2018 - 13:23

Видео: Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton (youtube.com/Gwen Stefani)

Известная американская певица и автор песен Гвен Стефани выпустила новый клип, которы сняла вместе со своим любимым, кантри-исполнителем Блейком Шелтоном. Паре удалось прекрасно передать рождественскую атмосферу.

Праздничный ролик появился на официальном YouTube-канале певицы. Видео You Make It Feel Like Christmas стало первым синглом рождественского альбома Гвен Стефани, который имеет одноименное название.

Красочный ролик, автором которого стала британский клипмейкер Софи Мюллер, пронизан праздничным настроением.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон выпустили трогательный рождественский клип

Фото: кадр из видео (youtube.com/Gwen Stefani)

Клип снят в стиле ретро. По сюжету, влюбленная пара готовится к Рождеству: покупает елку, готовит пудинг, лепит снеговика. У ролика неожиданный финал, но судя по выражению лица Стефани, все обойдется.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон выпустили трогательный рождественский клип

Фото: кадр из видео (youtube.com/Gwen Stefani)

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон вместе с 2015 года. В том же году певица развелась с Гэвином Россдейлом, который изменил ей с няней их троих сыновей. С Шелтоном Гвен познакомилась на шоу "Голос", где оба выступали наставниками. 

Отметим, что Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип о женской дружбе.

Мы также писали о том, что Ванесса Паради выпустила новый альбом и в нем есть сюрприз для украинцев.

Кстати, на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип.

Видео: РБК-Украина

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