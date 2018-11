"Назад в СССР": на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип

Видео: The Beatles - Back In The U.S.S.R. (youtube.com/The Beatles)

В преддверии 50-летия и переиздания легендарного двойного альбома культовой рок-н-ролльной группы The Beatles в сети опубликовали еще один новый клип на песню "Back In The U.S.S.R." (Назад в СССР), извечтно, что не так давно появился клип на еще одну их песню "Glass Onion". Отснят и выпущен "Назад в СССР" был к 50-летию со дня выхода двойного альбома "The Beatles 1968", еще известного, как "Белый альбом". Музыкальное видео было опубликовано на YouTube-канале "The Beatles".

В видео отображен несостоявшийся приезд всемирно известной ливерпульской четверки на гастроли в советскую страну. Для создания видеоролика авторы использовали кадры из советской хроники.

По сюжету сценария клипа, легендарные "битлы" якобы прибывают в СССР для того, чтобы выступить на гастролях. Но, как известно, в реальности этого так никогда не произошло.

Видео включает много кадров из советской хроники, на которых запечатлены сталинские высотные здания, Красная площадь в Москве и множество других легкоузнаваемых объектов.

Известно, что на девятое ноября запланирован выпуск переиздания альбома. Оно будет включать в себя семь дисков.

