Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип о женской дружбе

Видео: Ольга Ракицкая & Ирина Билык - Подружка (youtube.com/Ольга Ракицкая)

Украинские певицы Ирина Билык и Ольга Ракицкая презентовали совместный клип на песню "Подружка", который был снят в Киеве.

Эта композиция - о крепкой женской дружбе, об умении не только вместе повеселиться и посмеяться, а и поддержать в трудную минуту. Именно поэтому слоганом песни стала фраза #неподругаасестра

Фото: Ирина Билык и Ольга Ракицкая (пресс-служба)

Режиссером выступила известная своими необычными идеями Лена Винярская, которая придумала интересные и неожиданные образы для артисток. Обе певицы появятся в клипе в стрит-стайле, чем наверняка удивят своих поклонников.

Специально для съемки были созданы декорации: Ирине Билык пришлось подниматься по специально выстроенной лестнице, несмотря на то, что певица боится высоты.

Фото: Ирина Билык (пресс-служба)

Кроме того, было использовано 50 огромных зеркальных полотен, которые создавали иллюзию деления пространства.

Поклонники весьма позитивно оценили новую видеоработу артисток.

"Еще понравилась эта песня, когда Оля исполняла ее одна! Рада, что она снова на слуху) Прекрасная и настоящая история!﻿", "Песня супер, реально, третий раз пересматриваю и плачу,муж всегда говорит что нет женской дружбы,а она то есть, девочки,вы супер﻿", "Отличная песня!. Девочки шикарны. А всем кто осуждает клип хочется сказать) - Есть песни, когда никакие клипы не смогут их украсить. Как не старайся. Песня все равно остается намного выше)", "Ракицкая красавица, муж у нее тоже. Она талантливая, Ярик классный игрок и Шахтер чемпион! Еще их дочь вырастет и будет вам носы утирать!﻿", "Цепляет - не так должна была закончиться История Твоя!!! Молодцы!!!﻿" - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.com/Ольга Ракицкая)

Напомним, ранее Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде.

LITE удалось задать несколько вопросов певице как раз после запуска ее нового клипа. Ирина раскрыла тайны не только "хайповой" видеоработы, но также рассказала о сыновьях, браке, поддержке ЛГБТ-сообщества и творческих высотах.

Кстати, на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип.

Видео: РБК-Украина