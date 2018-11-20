Ванесса Паради выпустила новый альбом: в нем есть сюрприз для украинцев

Известная французская актриса и певица Ванесса Паради выпустила новый альбом Les Sources. Релиз нового альбома состоялся 16 ноября. Об этом сообщает Karabas.Live.

Les Sources – в переводе означает "Источники". Этот альбом Ванесса Паради выпустила после пятилетнего перерыва. Всего в альбом входит 12 лирических треков. Но приятным сюрпризом для украинцев станет второй трек – он называется Kiev.

Авторство этой песни принадлежит самой Паради и она посвящена визиту певицы в столицу в 2016 году, когда она снималась в фильме литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

В композиции есть такие слова о Киеве:

"Киевский снег

Небо в горящих поцелуях

Так далеко ли до завтра?

Губы Киева

Еще сохранили вкус

Этого мягкого месяца

Так ли далеко до твоих рук?

Все пролетит

Учитесь хранить мечты

До темноты

Чтобы мы встретились в Киеве"

Остальные композиции из нового альбома были записаны в соавторстве мужа Паради Самюэля Беншетри и музыкантов Адриена Галло и Фабио Вискользи.

В поддержку альбома певица выпустила клип на композицию Ces mots simples. Его сняла творческая команда дома моды Chanel, лицом которого Ванесса Паради является уже много лет. Для съемок певица выбрала кружевное платье Chanel Métiers d’art от Карла Лагерфельда, которое расшито шелковыми лепестками.

Видео: YouTube/VanessaParadisVEVО

Напомним, ранее мы писали о том, что 45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж.

А также рассказывали о том, что стали известны подробности о фильме "Иней" с Ванессой Паради.

Видео: РБК-Украина