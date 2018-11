Гвен Стефані і Блейк Шелтон випустили зворушливий різдвяний кліп

Відео: Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton (youtube.com/Gwen Stefani)

Відома американська співачка і автор пісень Гвен Стефані випустила новий кліп, який зняла разом зі своїм коханим, кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном. Парі вдалося чудово передати різдвяну атмосферу.

Святковий ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі співачки. Відео You Make It Feel Like Christmas стало першим синглом різдвяного альбому Гвен Стефані, який має однойменну назву.

Барвистий ролик, автором якого стала британський кліпмейкер Софі Мюллер, пронизаний святковим настроєм.

Фото: кадр з відео (youtube.com/Gwen Stefani)

Кліп знятий в стилі ретро. За сюжетом, закохана пара готується до Різдва: купує ялинку, готує пудинг, ліпить сніговика. У ролика несподіваний фінал, але судячи з виразу обличчя Стефані, все обійдеться.

Фото: кадр з відео (youtube.com/Gwen Stefani)

Нагадаємо, Гвен Стефані і Блейк Шелтон разом з 2015 року. У тому ж році співачка розлучилася з Гевіном Россдейлом, який зрадив їй з нянею своїх трьох синів. З Шелтоном Гвен познайомилася на шоу "Голос", де обидва виступали наставниками.

Зазначимо, що Ірина Білик і Ольга Ракицька випустили кліп про жіночу дружбу.

Ми також писали про те, що Ванесса Параді випустила новий альбом і у ньому є сюрприз для українців.

До речі, на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Відео: РБК-Україна