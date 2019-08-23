Гуляли всю ніч: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертим міні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна зірка показала новий «гарячий» лук

Кайлі Дженнер любить відверте вбрання. А якщо на горизонті вечірка або зустріч з подругами, то вони стають ще більш спокусливими. Останній приклад – саме такий. Бізнесвумен, яка кілька днів не давала про себе знати, нарешті показала, де була. Вона веселилася в компанії кращої подруги Анастасії Караниколау. «Минулої ночі», – написала вона і зазначила дівчат.

Кайлі Дженнер показала новий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для нічного виходу в світ Кайлі вибрала білий наряд: кроп-топ з рукавами-ліхтариками, що відкриває пишні груди, і горфировану міні-спідницю з високою посадкою, яка підкреслила видатний «низ» Дженнер і її тонку талію. Доповнили вбрання яскравий макіяж з тінями в коричневих тонах і з рожевими губами, а також укладене виразними хвилями волосся. Виглядала Кайлі розкішно, і шанувальники просто засипали її компліментами і «палаючими» емодзі.

Кім і Кайлі випустили спільну новинку (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз Кайлі продовжує демонструвати їх з Кім новинку – три аромати з нової серії: з нотами квітів червоного лотоса, рідкого бурштину і півонії. За словами дівчат, вони всі такі «смачні» і прекрасні, що визначитися з улюбленцем просто неймовірно важко. Тим не менш, поки що Кайлі зупинилася на бежевому флаконі, а Кім віддає перевагу рожевому.

Кім для рекламної кампанії своєї колекції макіяжу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що зараз наймолодша мільярдерка у світі і її старша сестра займаються випуском паралельно відразу кілька новинок. Кайлі розробила серію по догляду за шкірою і колекцію макіяжу, присвячену своєму дню народження. Кім також представила колекцію макіяжу матових текстурах, натхненну 90-ми. До того ж зірка створила лінію продуктів для шкіри. А ще – колекцію нижньої білизни, яку було вирішено перейменувати. Новин про нову назву і її виході поки що немає.

Тим часом Кім вирішила взяти перерву і вирушити на заслужений відпочинок у компанії самих близьких. «Іноді тобі просто потрібен час для себе...», – написала вона під фото з відпустки.