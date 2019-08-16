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Кайли Дженнер соблазняет роскошными формами в откровенном купальнике

Lite » Мода 16.08.2019 - 22:26
Кайли Дженнер соблазняет роскошными формами в откровенном купальнике
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда представила новый горячий образ

Кайли Дженнер, как и большинство ее сестер – обладательница выдающихся форм. И она обожает их подчеркивать соблазнительными нарядами. Сейчас звезда вместе с любимым, дочкой и друзьями путешествует по Италии – вояж она приурочила к празднованию своего 22-летия. И наряды, как и купальники, красотки меняются с молниеносной быстротой.

Кайли Дженнер соблазняет роскошными формами в откровенном купальникеКайли на яхте (фото: instagram.com/kyliejenner)

Недавно она блистала в пестром бикини всех оттенков радуги, затем – в голубом от Chanel. А несколько часов назад показала необычайно сексуальный образ в ярко-зеленом купальнике. Модель популярной сейчас формы сделала талию Кайли зрительно максимально узкой, а бедра и грудь – пышными.

Кайли Дженнер соблазняет роскошными формами в откровенном купальникеКайли Дженнер в Италии (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер сидит на своей роскошной яхте на фоне живописного скалистого пейзажа, откинув волосы назад и подставив лицо солнцу. Такой горячий кадр она подписала весьма емко: «Страсть к путешествиям».

Поклонники буквально сразу засыпали ее лестными комментариями, а само фото набрало более 5 миллионов лайков. К слову, Кайли – одна из самых популярных в сети сестер. На ее странице уже более 143 миллионов фолловеров.

Кайли Дженнер соблазняет роскошными формами в откровенном купальникеКайли "тестирует" новинки своей линии (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нужно отметить, что Кайли действительно обожает путешествия. Особенно – максимально роскошные и комфортные. Мир до сих пор обсуждает ее отдых на райских островах в честь запуска новой линейки для кожи, куда она повезла друзей и близких. Компания полетела праздновать на личном самолете 22-летней миллиардерши, а затем демонстрировала все новые изыски. Кайли пробыла там достаточно долго и ежедневно публиковала массу фото и видео. Так что ее активность в итальянском круизе уже не удивляет поклонников.

К слову, не менее активна в сети в последнее время и старшая сестра Кайли – Кортни Кардашьян. Звезда с детьми отдыхает в Портофино. И кроме милых семейных кадров с детьми, демонстрирует и горячие в купальниках.

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