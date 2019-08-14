ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 20:29
В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыха
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда наслаждается отдыхом

Кайли Дженнер несколько дней назад отметила свой 22-й день рождения. В честь такого события они с возлюбленным, годовалой дочкой и друзьями отправились в Италию. И красочные сочные фото буквально заполонили просторы сети. Кайли успела во всех подробностях показать красивую жизнь, которую они устроили для гостей. Здесь были и роскошные локации, и остановки в самых живописных регионах Италии, и изысканные подарки…

В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыхаКайли наслаждается отдыхом в Италии (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка также много времени уделила семье. Она показала массу трогательных романтичных кадров с любимым Трэвисом Скоттом, а также с малышкой Сторми. Забавно, что для поездки она подобрала себе и дочке среди прочих других одинаковые наряды. Фото, где они красуются в темно-синих платьях и белых кедах, она подписала: "Самая сладкая любовь, которую я когда-либо испытывала".

В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыхаВ крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыха

Кайли с дочерью Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

А несколько часов назад самая молодая миллиардерша в мире продемонстрировала свои знаменитые формы и изгибы. Девушка опубликовала несколько фото, где она загорает на яхте в мини-бикини. Кайли примерила ярко-голубой купальник Chanel, который едва прикрыл пышные грудь и ягодицы Дженнер. Из украшений она выбрала узкие солнцезащитные очки, браслеты и серьги-кольца. Она лежит на животе, и потому фото получились максимально соблазнительными. Рядом с девушкой лежит новая коллекция ее "денежной" косметики You’re So Money Baby.

В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыхаВ крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыхаКайли объявила дозапуск коллекции (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пост она сопроводила трогательными словами благодарности своим поклонникам за то, что они оценили ее новую линию косетики по достоинству. А также объявила о дополнительном выпуске. "Спасибо, спасибо за ВСЮ ЛЮБОВЬ к моей коллекции ко дню рождения. Вау! Моя любимая коллекция всех времен доступна прямо сейчас на KylieCosmetics.com! Я позаботилась о том, чтобы у вас, ребята, были запасы. Но как только это прошло, это ушло!".

В бархате и с голой грудью: Ким Кардашьян подчеркнула пышные формы эффектным нарядом Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)
Новости Украины модамодельКайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь