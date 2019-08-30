"Грудь - супер": Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа

Певица призналась, кто сделал эффектный кадр
Алина Гросу любит побаловать поклонников провокативными фото, тем более, что рядом с ней прекрасный личный фотограф – ее муж Александр. Девушка всегда выбирает наряды, которые подчеркивают ее роскошные формы, и всегда попадает в точку! Так, на новом фото артистка позировала в эффектном платье с пикантным вырезом на груди, который позволил поклонникам полюбоваться ее пышной грудью во всей красе.
Алина позирует на фоне ночного города на терассе одного из заведений Москвы. Ее волосы акуратно уложены в локоны, а праздничный макияж для выхода в свет сделан с акцентом на алые губы. Свой образ она дополнила крупными серьгами
"Когда муж фотограф", - оставила Алина лаконичный хэштег по фото, намекнув на автора эффектного кадр.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники не могли пройти мимо откровенного фото. Они оценили образ певицы и осыпали ее щедрыми комплиментами
Скриншот комментариев
Ранее Алина Гросу назвала внушительную сумму, в которую обошлась пышная итальянская свадьба певицы, которую отмечали в Вероне целых два дня, а сама артистка успела сменить за это время несколько нарядов.
Также обольстительная Алина Гросу соблазнила роскошным бюстом в полупрозрачном наряде.