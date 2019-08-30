"Груди - супер": Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка

Співачка зізналася, хто зробив ефектний кадр
Аліна Гросу любить потішити шанувальників провокативним фото, тим більше, що поруч з нею прекрасний особистий фотограф – її чоловік Олександр. Дівчина завжди вибирає вбрання, які підкреслюють її розкішні форми, і завжди потрапляє в точку! Так, на новому фото артистка позувала в ефектній сукні з пікантним вирізом на грудях, який дозволив прихильникам помилуватися її пишними грудьми у всій красі.
Аліна позує на фоні нічного міста на терасі одного з закладів Москви. Її волосся акуратно укладене в локони, а святковий макіяж для виходу в світ зроблений з акцентом на червоні губи. Вона доповнила свій образ великими сережками
"Коли чоловік фотограф", - залишила Аліна лаконічний хештег з фото, натякнувши на автора ефектного кадру.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники не могли пройти повз відвертого фото. Вони оцінили образ співачки і обсипали її щедрими компліментами
Скріншот коментарів
Раніше Аліна Гросу назвала значну суму, в яку обійшлася пишне італійське весілля співачки, яке відзначали у Вероні цілих два дні, а сама артистка встигла змінити за цей час кілька суконь.
Також зваблива Аліна Гросу спокусила розкішним бюстом в напівпрозорому вбранні.