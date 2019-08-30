"Груди - супер": Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка

Аліна Гросу любить потішити шанувальників провокативним фото, тим більше, що поруч з нею прекрасний особистий фотограф – її чоловік Олександр. Дівчина завжди вибирає вбрання, які підкреслюють її розкішні форми, і завжди потрапляє в точку! Так, на новому фото артистка позувала в ефектній сукні з пікантним вирізом на грудях, який дозволив прихильникам помилуватися її пишними грудьми у всій красі.

Аліна позує на фоні нічного міста на терасі одного з закладів Москви. Її волосся акуратно укладене в локони, а святковий макіяж для виходу в світ зроблений з акцентом на червоні губи. Вона доповнила свій образ великими сережками

"Коли чоловік фотограф", - залишила Аліна лаконічний хештег з фото, натякнувши на автора ефектного кадру.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники не могли пройти повз відвертого фото. Вони оцінили образ співачки і обсипали її щедрими компліментами

Плаття дуже красиве!

Гармата

Шикарна

Груди супер

І хороший чоловік, і дружина - красуня!

Гарненька!

Твої глазааа шикарна як завжди

Шалено красива

Красуня

Ти дуже гарна дівчина

Скріншот коментарів

Раніше Аліна Гросу назвала значну суму, в яку обійшлася пишне італійське весілля співачки, яке відзначали у Вероні цілих два дні, а сама артистка встигла змінити за цей час кілька суконь.

Також зваблива Аліна Гросу спокусила розкішним бюстом в напівпрозорому вбранні.