"Ой, как хороша": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в откровенном наряде

Артистка показала, как проводит последние дни лета
24-летняя певица Алина Гросу, которая этим летом вышла замуж и уже успела признаться, сколько детей она планирует иметь, порадовалась, что погода наладилась и снова вернулось тепло. Артистка тут же отправилась на прогулку, чтобы насладиться последними летними деньками.
На своей странице в Instagram она похвасталась своим летним образом - Алина позировала в кружевном белом платье с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышный бюст. Дополнили лук босоножки и широкополая соломенная шляпка.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Артистка с удовольствием попивала лимонад и игриво смотрела на камеру.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Лето вернулось)) #шаленаспека прям))) Как проводите последние 10 дней лета?))" - написала Гросу.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры певицы не смогли пройти мимо и оставили ей множество восхищенных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, что пышную свадьбу певицы на вилле под Вероной гуляли два дня. И обошлась она родителям Гросу в 100 000 евро.
Ранее Алина Гросу удивила схожестью со своим мужем Александром. Фанаты отметили, что они будто брат и сестра.