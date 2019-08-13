Все ради мужа: Алина Гросу сверкнула пышной грудью в полупрозрачном наряде

Фото: Алина Гросу и ее муж Александр (instagram.com/alina_grosu)

Певица показала, как подогревает интерес мужа

Певица Алина Гросу этим летом стала законной женой - 24-летняя артистка вышла замуж за своего возлюбленного Александра. Пара расписалась в Москве 1 июня, а пышное торжество устроила немного позже - 23 июня они знатно погуляли на роскошной вилле возле Вероны. Интересно, что любительница откровенных и ярких нарядов Алина несколько поумерила свой пыл после свадьбы и представала перед фанами в более скромных одеяниях, чтобы не злить мужа.

Однако слишком долго она выдержать не смогла и вновь примерила пикантный наряд, более того - даже устроила в нем фотосессию! Однако Гросу сделала это дома, а снимал ее любимый супруг.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Девушка позировала на балконе в черном полупрозрачном комбинезоне с откровенным декольте и мини-шортиками. Этот наряд отлично подчеркнул ее пышную грудь, тонкую талию и длинные ноги, а сама красотка добавила огня, принимая соблазнительные позы.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В подписи к эффектным снимкам артистка отметила, что нужно все же иногда подогревать интерес мужа сексуальными образами, и что жена не должна одеваться, как монашка.

"Жена - не всегда должна быть монашкой:). для подогревания интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться мааааленький чертёнок. и будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке.. по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо и его глаза будут, как прежде гореть. вчера, впервые после долгого воздержания от всех, хоть немного сексуальных луков (чтобы лишний раз не провоцировать на ревность мужа..ещё сбежит), выгуляла свой новый комбинезон... к сожалению, выгуливала не долго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом, но столько влюблённых взглядов я от него давненько не получала, да ещё и умудрилась выпросить, чтоб он меня пофоткал, для "семейного архива". мы же с вами уже семья?))) а как вы считаете, как нужно одеваться жене?)) и нужно ли хоть иногда провоцировать и рубить наповал?))" - поделилась Алина.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Многие фолловеры согласились с певицей, что стоит иногда подразнить мужа, однако лучше все же делать это дома в семейном гнездышке.

Молодец, дома тоже нужно ходить красивой, особенно перед мужем

Конечно нужно!) Номер 2!

С вас и монашка получается секси, а фотографии всё супер и красивые

Алиночка, очень красиво тебе, я думаю чтоб ты не одела ты выглядишь как Куколка... Принцесса Счастья, тебе

Только любящий муж может сфоткать в таком сногсшибательном ракурсе

Очень красиво и сексуально)))но не вульгарно)))именно в точку

Фото всі дуже красиві

Невероятная

Пока молодая и красивая фигура,почему бы и нет) фотки все бомба

Ты везде просто бомба! Но 3-е фото просто огонь

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу удивила схожестью со своим мужем. Многие поклонники подчеркнули, что Алина и Александр ну очень похожи друг на друга, как брат и сестра.

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