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"Грудь моя!" Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула роскошным декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 18:27
"Грудь моя!" Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула роскошным декольте
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая предстала в шикарном образе

Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет интриговать поклонников, подключая фирменный юмор, профессионализм, обаяние и свое главное женское оружие – эффектную внешность. Она знает, как выгодно подчеркнуть неоспоримые достоинства – длинные ноги, осиную талию и плавные изгибы. Леди Ле умеет быть совершенно разной, но, при этом, всегда остаеться собой. Так, Леся решила соблазнить подписчиков пикантным фото в роскошном образе, засветив экстремальное декольте. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

Роскошный наряд из перьев, вечерний макияж и прическа, оригинальные серьги и изысканный браслет делают Лесю просто неотразимой. Рядом с ней на тарелке можно увидеть вкусное лакомства – фруктовую пиццу.

"My sweet Sunday. Люблю менять имидж. Но не себя! Будьте собой!" - призвала ведущая, а также поспешила отметить в комментариях: "Давайте сразу – грудь моя!"

&quot;Грудь моя!&quot; Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула роскошным декольте

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Они тут же начали одаривать ведущую комплиментами не скупились на оригинальные сравнения, называя ее "вишенкой на торте" и "Барби".

"Очень красиво! Кинозвезда", "Ммм, какая сладкая! И я не про пиццу", "На Барби похожа", "Восхитительна", "Очень аппетитно", "Ты шикарна", "Лесь, ты вишенка на торте…", "Какое вкусное фото!", "Леся, Вы персик и вишенка!", "Какая же ты красивая!", "Нимфа", - писали комментаторы.

Ранее Леся Никитюк похвасталась плоским животиком, продемонстрировав результаты похудения.

К слову, Леся Никитюк позабавила поклонников "ковровой классикой", показав оригинальный снимок.

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