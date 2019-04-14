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"Груди мої!" Спокуслива Леся Нікітюк блиснула розкішним декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2019 - 18:27
"Груди мої!" Спокуслива Леся Нікітюк блиснула розкішним декольте
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча з'явилася в шикарному образі

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вміє інтригувати шанувальників, підключаючи фірмовий гумор, професіоналізм, привабливість і свою головну жіночу зброю – ефектну зовнішність. Вона знає, як вигідно підкреслити беззаперечні достоїнства – довгі ноги, осину талію і плавні вигини. Леді Ле вміє бути абсолютно різною, але, при цьому, завжди залишається собою. Так, Леся вирішила спокусити підписників пікантним фото в розкішному образі, засвітивши екстремальне декольте. Відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

Розкішне вбрання з пір'я, вечірній макіяж і зачіска, оригінальні сережки і вишуканий браслет роблять Лесю просто чарівною. Поруч з нею на тарілці можна побачити смачні ласощі – фруктову піцу.

"My sweet Sunday. Люблю міняти імідж. Але не себе! Будьте собою!" - закликала ведуча, а також поспішила зазначити в коментарях: "Давайте відразу – груди мої!"

&quot;Груди мої!&quot; Спокуслива Леся Нікітюк блиснула розкішним декольте

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Реакція шанувальників не змусила себе довго чекати. Вони тут же почали обдаровувати ведучу компліментами та не скупилися на оригінальні порівняння, називаючи її "вишенькою на торті" і "Барбі".

"Дуже красиво! Кінозірка", "Ммм, яка солодка! Та я не про піцу", "Схожа на Барбі", "Чудова", "Дуже апетитно", "Ти шикарна", "Лесь, ти вишенька на торті...", "Яке смачне фото!", "Леся, Ви персик і вишенька!", "Яка ж ти красива!", "Німфа", - писали коментатори.

Раніше Леся Нікітюк похвалилася плоским животиком, продемонструвавши результати схуднення.

До слова, Леся Нікітюк потішила шанувальників "килимовою класикою", показавши оригінальний знімок.

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