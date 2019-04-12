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Кусочек Хмельницкого: Леся Никитюк рассмешила "ковровой классикой"

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2019 - 22:27
Кусочек Хмельницкого: Леся Никитюк рассмешила "ковровой классикой"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала смешную фотографию

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно заворожила магнетическим селфи, порадовала своих подписчиков новой фотографией, которую она выложила на своей странице в Instagram.

Телеведущая показала фото, на котором она позирует на фоне ковра. Леся надела черный гольф и черный кожаный плащ.

Кусочек Хмельницкого: Леся Никитюк рассмешила &quot;ковровой классикой&quot;

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"В Киеве всегда можно найти кусочек Хмельницкого", - подписала снимок Никитюк.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию популярной телеведущей.

"Вот это мощное фото! Как я люблю, Леся, ты прекрасная здесь!";

"Тема ковра раскрыта, наконец-то! Хоть кем-то!";

"Ах какой ковер";

"Навеяло 90-ми";

"Плащ, как в супер агента 007";

"Леся, ты красотка";

"Длинненькая дама";

"Боже! Плащ, как у Боярского! И где можно такой прикупить?";

"О, теперь и у Леси есть фото на фоне ковра, а то пирамиды, моря";

"Леся мне кажется, ты не обычная и всех людей притягиваешь к себе. У тебя талант он будет до старости";

"Тебя бы в президенты выбрать";

"Королева ковров".

Напомним, что Лесю Никитюк хотели "развести" на заправке на 32 тысячи гривен. Когда она приехала на заправку, то заправщик дал ей чек на котором была указана баснословная сумма.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках. Телеведущая не скучает даже в автомобильных заторах.

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