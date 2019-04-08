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Бездонные глаза: Леся Никитюк заворожила магнетическим селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2019 - 16:47
Бездонные глаза: Леся Никитюк заворожила магнетическим селфи
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая предложила поклонникам оригинально описать свой день

Популярная телеведущая Леся Никитюк неизменно вызывает восхищение у поклонников не только своим отменным чувством юмора, но и длинными ногами, которые давно стали предметом для комплиментов среди ее фанов, а также выразительным взглядом огромных голубых глаз, о красоте которых комментаторы неизменно пишут под каждым ее селфи. Новое фото в Instagram не стало исключением. Леся пленила фолловеров завораживающим взглядом в камеру, восхитив цветущим внешним видом.

Шоувумен выбрала для снимка трендовый пиджак в клетку, который скомпоновала с белой майкой, но акцент все же сделала на своем лице.  Также сияющая безупречно ровная кожа, естественный макияж с акцентом на глаза, длинные густые ресницы и гладко уложенные волосы сделали ее лук элегантным и выразительным одновременно.

"Ребятки, як проходить день? Пишіть смайлами!" - предложила она оригинальный подход к общению, а сама же дала понять, что ее понедельник протекает насыщенно и в разъездах.

Бездонные глаза: Леся Никитюк заворожила магнетическим селфи

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики знаменитости не смогли пройти мимо чарующего и пленительного взгляда ее бездонных глаз и написали массу комплиментов внешности ведущей.

"Очень красивая! Глаза- космос, а в глазках чертики", "Красавица! Вы такая крутая, обожаю Вас", "Какая красавица", "Потрясающе красивая!", "Леся, глаза у тебя красивые!", "Ох, і глазіща!", "Бездонные глаза!", "Вы такая красивая! А глаза какие!" - не устояли перед магнетическим взглядом Леси ее поклонники.

В историях Instagram Леся поделилась фото с дизайнером Андре Таном. Она запечатлена в удлиненном клетчатом пиджаке, белой майке и черных лосинах, дополнив сет черными туфлями.

Бездонные глаза: Леся Никитюк заворожила магнетическим селфи

Леся Никитюк и Андре Тан (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк восхитила бесконечными ногами в кокетливом блестящем платье.

Кстати, Леся Никитюк похвасталась пикантным фото в ванной и понежилась в пышной пене.

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