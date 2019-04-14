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Стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 10:55
Стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая подписала эффектный кадр с присущим ей юмором

Популярная телеведущая Леся Никитюк – обладательница эффектной внешности, стройной фигуры и бесконечных ног, которым ее поклонники делают массу комплиментов, а ее бездонные голубые глаза стали давно предметом восхищения фанов. Они не перестают обсуждать каждый снимок звезды, а особенно любят искрометный юмор знаменитости, которая всегда умеет подобрать меткие выражения и за словом в карман не лезет. Так, Леди Ле решила показать поклонникам результаты своего похудения и похвасталась идеальными изгибами и осиной талией в Instagram.

В сториз Леся опубликовала серию кадров, на которых запечатлела плоский животик и аппетитные формы. Девушка позирует в трендовом вязаном спортивном костюме серого цвета. Облегающий гольф и лосины прекрасно подчеркнули ее плавные изгибы. Для наглядного эффекта звезда приподняла вдолазку и сделала несколько селфи с разных ракурсов.

"Попостилась и знов фіалка розцвіла", - решила оставить к мотивирующему фотосету подпись с юмором Леся.

Стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком

Стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также знаменитость успела побывать в одном из новых киевских коворкингов, где пообщалась с друзьями. Леся выбрала для встречи в непринужденной обстановке светлый тренч – один из трендов этого сезона.

Стройная Леся Никитюк похвасталась идеально плоским животиком

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала забавный "ковровый" снимок в черном кожаном плаще и сообщила, что нашла в Киеве "кусочек Хмельницкого".

Кстати, Леся Никитюк покорила портретным фото, пленив поклонников магнетическим взглядом. Фолловеры не смогли устоять перед чарующей глубиной голубых глаз и не поскупились на комплименты.

Еще большую бурю эмоций у подписчиков Леси Никитюк вызвал кадр за рулем. Звезда позирует в салоне машины, одетая в короткое блестящее платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные длинные ножки.

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