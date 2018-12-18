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"Греческая богиня": Ким Кардашьян шокировала фото без белья

Lite » Звезды 18.12.2018 - 10:40
"Греческая богиня": Ким Кардашьян шокировала фото без белья
Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Максимально обнажиться в кадре — в духе одной из самых популярных Кардашьян

Новое фото Ким Кардашьян, звезды реалити-шоу, бизнес-вумен и публичной личности, которое она опубликовала на своей страничке в Instagram, вызвало бурю обсуждений в сети.

&quot;Греческая богиня&quot;: Ким Кардашьян шокировала фото без белья

Фото: максимально "голое" платье Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

На снимке селебрити позирует в полностью прозрачном платье, со множеством мелких блесток. И этот наряд даже не похож на то "голое" платье, которое несколькими днями ранее, при подготовке к рождественской семейной фотосессии, продемонстрировала ее сестра 21-летняя Кайли Дженнер. 

&quot;Греческая богиня&quot;: Ким Кардашьян шокировала фото без белья

Фото: Наряд для рождественской фотосессии Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)


Эта полупрозрачная накидка - самое "голое" платье, которое когда-либо демонстрировала Ким. Подписчики сразу отметили, что на звезде не заметно белья, и наряд выглядит несколько вызывающе. Но были и те, кто оценил старания Ким. 

&quot;Греческая богиня&quot;: Ким Кардашьян шокировала фото без белья

&quot;Греческая богиня&quot;: Ким Кардашьян шокировала фото без белья

&quot;Греческая богиня&quot;: Ким Кардашьян шокировала фото без белья

Скриншот: Комментарии к посту Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Похожа на ангела", "Ты похожа на греческую богиню", "Шер?", "Королева", "Нифертити", "Ты выглядишь как Шер", — написали поклонники в комментариях.

Сама же Ким достаточно сдержано подписала всего одним словом. "Примерка", - сделала она лаконичную подпись. 

Читайте также о том, что Ким Кардашьян в своем Instagram-блоге продолжает публиковать отчеты со своих тренировок, такая спортивная активность неспроста.

Напомним, Хлое Кардашьян, которая восемь месяцев назад родила ребенка, похвасталась стройной фигурой в купальнике в соцсетях.

Кроме того, не так давно Ким Кардашьян показалась перед фанатами практически обнаженной. Она поделилась откровенным фото в своем блоге, на котором позирует топлес.

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