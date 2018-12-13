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Персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения

Lite » Звезды 13.12.2018 - 17:17
Персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения
Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Мелисса Алькантара, которая тренирует Ким, на своем примере показала, как проходят их ежедневные занятия

В то время, как хэйтеры пытаются уличить Ким Кардашьян в использовании фотошопа в своем Instagram-блоге, знаменитость продолжает публиковать отчеты со своих тренировок.

На своей страничке в социальной сети, она недавно опубликовала stories со своим персональным тренером Мелиссой Алькантара. Тренировки плеч, кардио-тренировки, ABS – это не полный список того, что приходиться делать звезде в зале.

Персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения

Тренер Ким - Мелисса Алькантара уделяет внимание всем проблемным зонам (скриншот: instagram.com/kimkardashian)

Мать троих детей в последнее время действительно выглядит прекрасно, и упрекнуть ее в фотошопе не представляется возможным, так как она регулярно делиться со своими поклонниками видео с красных дорожек, вечеринок и своего бутика.

Персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения

"Это то, что она заставлет меня делать", - подписала видео Ким (скриншот: instagram.com/kimkardashian)

Тем не менее, видео и фото с ее тренировок в ее Instagram стали появляться все чаще, возможно, звезда реалити-шоу к чему-то готовится.

Персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения

Мелисса Алькантара дает советы, как правильно дышать во время тренировки (скриншот: instagram.com/kimkardashian)

Примечательно, что со своим тренером Мелиссой, Ким знакома уже 6 лет, и благодаря составленной ей программе питания и тренировок, Кардашьян легко сбрасывает килограммы после беременности.

Недавно мы писали о том, что Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст необычно отпраздновали трехлетие своего сына Сэйнта. Несколькими фото звездная пара поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, Хлое Кардашьян, которая восемь месяцев назад родила ребенка, похвасталась стройной фигурой в купальнике в соцсетях.

Кроме того, не так давно Ким Кардашьян показалась перед фанатами практически обнаженной. Она поделилась откровенным фото в своем блоге, на котором позирует топлес.

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