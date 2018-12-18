ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Грецька богиня": Кім Кардашян шокувала фото без білизни

Lite » Зірки 18.12.2018 - 10:40
"Грецька богиня": Кім Кардашян шокувала фото без білизни
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Максимально оголитися в кадрі — в дусі однієї з найпопулярніших Кардаш'ян

Нове фото Кім Кардашьян, зірки реаліті-шоу, бізнес-вумен і публічної особистості, який вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликало бурю обговорень в мережі.

&quot;Грецька богиня&quot;: Кім Кардашян шокувала фото без білизни

Фото: максимально "гола" сукня Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

На знімку селебріті позує у повністю прозорій сукні, з безліччю дрібних блискіток. І цей наряд навіть не схожий на "голу" сукню, яку кількома днями раніше, при підготовці до різдвяної сімейної фотосесії, продемонструвала її сестра 21-річна Кайлі Дженнер.

&quot;Грецька богиня&quot;: Кім Кардашян шокувала фото без білизни

Фото: Наряд для різдвяної фотосесії Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)


Ця полупрозора накидка - найвідвертіша сукня, яку коли-небудь демонструвала Кім. Підписники відразу відзначили, що на зірці не помітно білизни, і наряд виглядає дещо зухвало. Але були і ті, хто оцінив старання Кім.

&quot;Грецька богиня&quot;: Кім Кардашян шокувала фото без білизни

&quot;Грецька богиня&quot;: Кім Кардашян шокувала фото без білизни

&quot;Грецька богиня&quot;: Кім Кардашян шокувала фото без білизни

Скріншот: Коментарі до посту Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Схожа на ангела", "Ти схожа на грецьку богиню", "Шер?", "Королева", "Нефертіті", "Ти виглядаєш як Шер", — написали шанувальники в коментарях.

Сама ж Кім досить стримано підписала всього одним словом. "Примірка", - зробила вона лаконічний підпис.

Читайте також про те, що Кім Кардашьян у своєму Instagram-блозі продовжує публікувати звіти зі своїх тренувань, така спортивна активність неспроста.

Нагадаємо, Хлое Кардашьян, що вісім місяців тому народила дитину, похвалилася стрункою фігурою в купальнику в соцмережах.

Крім того, не так давно Кім Кардашьян показалася перед фанатами практично голою. Вона поділилася відвертим фото у своєму блозі, на якому позує топлес.

Нестаріючі актриси Голлівуду (фото: РБК-Україна)

"Вік жінки": Ештон Кутчер оприлюднив фото дружини без макіяжу "Такий вдячний!" Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)
Новини України звездаплатье
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся