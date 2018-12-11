Хлое Кардашьян похвасталась стройной фигурой после родов

Фото: Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Упругому животу знаменитости можно лишь позавидовать

Американская звезда реалити-шоу Хлое Кардашьян впервые стала мамой в апреле этого года. После родов 34-летняя знаменитость несколько поправилась, поэтому спустя месяц активно занялась своей фигурой - вернулась к тренировкам и села на диету. Судя по последнему снимку Хлое в Instagram, ей более чем удалось восстановить былую форму.

На черно-белом фото Кардашьян лежит на песке на пляже в бикини от Fendi, демонстрируя, как выглядит ее фигура спустя 8 месяцев после рождения дочери.

"Они пытались остановить волну, но волну не остановить", - подписала кадр сестра Ким Кардашьян.

Фото: Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Меньше чем за сутки кадр набрал более 1,2 миллиона лайков. Подписчики в комментариях восхищаются стройной фигурой звезды и ее упругим животом.

Напомним, Хлое Кардашьян родила дочь Тру от своего 27-летнего бойфренда Тристана Томпсона.

Фото: дочь Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Напомним, Ким Кардашьян похвасталась своими формами на откровенном фото топлес.

Мы также сообщали, что Синди Кроуфорд восхитила роскошной фигурой в стильной фотосессии для глянца 52-летняя мама двоих детей позировала фотографу Курту Маркусу, с которым и раньше работала на съемках.

Кстати, старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян Кортни стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ. Таким образом звезда, которой в следующем году исполнится 40 лет, хочет доказать, что можно выглядеть красиво в любом возрасте.

Видео: РБК-Украина