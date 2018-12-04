Ким Кардашьян похвасталась своими формами на откровенном фото топлес

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Американская звезда практически полностью оголилась

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян показалась перед фанатами во всей красе, поделившись откровенным фото. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует практически обнаженной.

На маме троих детей надеты одни лишь стринги, а свою пышную грудь она прикрыла длинными волосами. Взгляд 38-летняя Ким загадочно направила в сторону от камеры.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Съемка была приурочена к запуску новой коллекции Кардашьян Cherry Blossom от KKW Beauty. В линию входит десятицветная палитра теней для век, румяна, помады в восьми оттенках и три лайнера для губ гвоздичных и ягодных цветов.

Меньше чем за сутки кадр набрал почти два миллиона лайков.

Отметим, что недавно 41-летний супруг звезды Канье Уэст признался, что его очень расстраивают откровенные фотографии его супруги. Что ж, Ким явно не прислушалась к его словам и продолжает демонстрировать свои роскошные формы.

Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала шикарную фигуру в откровенном бикини.

Мы также писали о том, что Ким Кардашьян и Кайли Дженнер представили новые цвета губных помад. Девушки решили на себе продемонстрировать всю глубину цветов новой палитры.

Кстати, старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян Кортни стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ. Таким образом звезда, которой в следующем году исполнится 40 лет, хочет доказать, что можно выглядеть красиво в любом возрасте.

Видео: РБК-Украина