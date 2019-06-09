Грациозная кошка: полуголая Даша Астафьева пленила плавными изгибами

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка показала бэкстейдж своего откровенного фотосета

Популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева не прекращает будоражить воображение поклонников чувственными откровенными фотосетами. Ее аппетитные формы, плавные изгибы тела и невероятная грация чаруют и завораживают. А поклонники без ума от эстетичности кадров с артисткой в главной роли. Даша решила не томить фанов в ожидании и опубликовала в Instagram сразу три видео с бэкстейджа съемок, на которых предстала в соблазнительных и пикантных образах.

На одном из кадров она запечатлена рядом со статуей. Даша позирует в корсете и трусиках, всячески пытаясь обыграть этот предмет интерьера, дабы фото выглядели максимально оригинальными и эротичными.

На другом видео звезда в платье по фигуре опустилась на четвереньки и выгнулась так, что взору фотографа и поклонников открылись ее аппетитные формы, а также в объектив частично попала обнаженная грудь.

А вот Даша уже перевоплотилась в "черного лебедя" и грациозно позирует в белье и объемном боа.

Поклонники пришли в неистовый восторг от таких откровений Даши. Они оценили не только ее фигуру, но и потрясающее умение держаться перед камерой и мастерски позировать.

"Можна вічно дивитися на Вас", "Потрясающе!", "Украинская Моника Беллуччи", "Волшебная", "Дашенька, вы восхищаете своей красотой. Вы неповторимая", "Очень утонченно и сексуально", "Как черный бриллиант, королева Даша!", "Как грациозная кошка. Полное эстетическое удовольствие от просмотра, а у Даши - от процесса съемки 100%!" - писали комментаторы.

Напомним, что Даша Астафьева внезапно познакомила с новым членом своей семьи.

Напомним, Даша Астафьева умилила сеть детским снимком со своей мамой.

К слову, Даша Астафьева позировала для украинского бренда и показала стройные ножки.