Соблазнительная Даша Астафьева в плаще засветила бесконечные ноги

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица снялась для известного украинского бренда

Чувственная певица, актриса и модель Даша Астафьева привыкла быть в центре внимния. И это не удивительно! Ее горячие фотосеты активно обсуждают в сети, а роковые образы и аппетитные формы свели с ума многочисленных поклонников. Она умеет превратить даже обычную фотосессию в буквально эффектную фотосьемку, демонстрируя женственность и неприкрытую сексуальность. Так, звезда показала снимок, на котором позирует в тренче из новой коллекции украинского бренда LITKOVSKAYA. Снимок появился в сториз Instagram артистки и дизайнера.

Соблазнительная Даша запечатлена, казалось бы, за привычным процессом – она ест круассан и держит в руках стаканчик с горячим напитком и бумажный пакет. Ее эффектная расслабленная поза и нога, заброшенная на ногу смотрятся в кадре весьма провокационно. Звезда показывает свои стройные ножки во всей красе, давая насладиться этим зрелищем поклонникам.

На еще одном черно-белом снимке певица застыла в стильном классическом тренче с журналом под мышкой. Она смотрит прямо в камеру, чуть склонив голову на бок.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/litkovskaya_official)

Также на страничке бренда в фотоблоге можно увидеть и другие снимки с Дашей. Например, она позирует в оригинальном платье с кружевными вставками из новой коллекции. Звезда застыла в весьма откровенном ракурсе, предусмотрительно спрятавшись за сумкой-пакетом.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/litkovskaya_official)

Кроме того, девушка предстала перед объективом в нежном образе. На ней – воздушное объемное платье нежно-розового оттенка с кокетливой оборкой.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/litkovskaya_official)

Напомним, что Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией в сетчатом наряде и белье.

К слову, Даша Астафьева засветилась в Барселоне на показе бренда Milla Nova вместе с популярной шоувумен Лесей Никитюк и ведущей Катей Осадчей.