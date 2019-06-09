Граціозна кішка: напівгола Даша Астаф'єва полонила плавними вигинами

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка показала бекстейдж свого відвертого фотосету

Популярна співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва не припиняє розбурхувати уяву шанувальників чуттєвими відвертими фотосетами. Її апетитні форми, плавні вигини тіла і неймовірна грація чарують і заворожують. А прихильники без розуму від естетичності кадрів з артисткою в головній ролі. Даша вирішила не мучити фанів в очікуванні і опублікувала в Instagram відразу три відео з бекстейджа зйомок, на яких постала в спокусливих і пікантних образах.

На одному з кадрів вона зображена поряд із статуєю. Даша позує в корсеті і трусиках, всіляко намагаючись обіграти цей предмет інтер'єру, щоб фото виглядали максимально оригінальними і еротичними.

На іншому відео зірка в сукні по фігурі опустилася на коліна та руки і вигнулась так, що погляду фотографа і шанувальників відкрилися її апетитні форми, а також в об'єктив частково потрапили оголені груди.

А ось Даша вже перевтілилася в "чорного лебедя" і граційно позує в білизні і об'ємному боа.

Шанувальники прийшли в шалений захват від таких одкровень Даші. Вони оцінили не тільки її фігуру, але і приголомшливе вміння триматися перед камерою і майстерно позувати.

"Можна вічно дивитися на Вас", "Приголомшливо!", "Українська Моніка Беллуччі", "Чарівна", "Дашенька, ви зачаровуєте своєю красою. Ви неповторна", "Дуже витончено і сексуально", "Як чорний діамант, королева Даша!", "Як граціозна кішка. Повне естетичне задоволення від перегляду, а у Даші - від процесу зйомки 100%!" - писали коментатори.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва раптово познайомила з новим членом сім'ї.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва зворушила мережу дитячим знімком зі своєю мамою.

До речі, Даша Астаф'єва позувала для українського бренду і показала стрункі ніжки.