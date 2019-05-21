"Аист оставил подарочек": Даша Астафьева показала нового члена семьи

Певица обзавелась еще одним питомцем
Даша Астафьева известная своими откровенными и даже эротическими фотосессиями, а также яркими и эпатажными образами. Однако есть у нее и другая, более мягкая и домашняя сторона. Именно ее певица и продемонстрировала на новых фото, а также показала нового члена своей семьи.
Заодно артистка похвасталась и двумя удобными, но стильными образами. Сначала Даша позировала в красном спортивном костюме с желтым поясом и красных кроссовках. При этом на руках она держит очаровательного белого щеночка - своего нового питомца по кличке Луна. Отметим, что у знаменитости уже есть собака породы сиба-ину по кличке Чичико. Судя по всему, малыш этой же породы.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
"Пролетал, тут, у нас аист над домом... оставил подарочек) Знакомьтесь, белый и пушистый террорист - ЛунА. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - подписала фото Астафьева.
После чего она устроила своим любимцам совместную фотосессию. Артистка вместе с собаками позировала на зеленом газоне.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Даша примерила эффектный наряд - клетчатое платье-сарафан, под которое надела черную водолазку. Малышку Луну она держала на руках, а Чичи гордо сидел рядом.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники пришли в восторг от подобного пополнения в семье и оставили множество умиленных отзывов. Многие отметили, что теперь и Чиче будет веселее, ведь у него появилась компания.
Напомним, Даша Астафьева очаровала сеть детским фото с мамой.
Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.
Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.