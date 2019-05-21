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"Аист оставил подарочек": Даша Астафьева показала нового члена семьи

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 09:48
"Аист оставил подарочек": Даша Астафьева показала нового члена семьи
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица обзавелась еще одним питомцем

Даша Астафьева известная своими откровенными и даже эротическими фотосессиями, а также яркими и эпатажными образами. Однако есть у нее и другая, более мягкая и домашняя сторона. Именно ее певица и продемонстрировала на новых фото, а также показала нового члена своей семьи.

Заодно артистка похвасталась и двумя удобными, но стильными образами. Сначала Даша позировала в красном спортивном костюме с желтым поясом и красных кроссовках. При этом на руках она держит очаровательного белого щеночка - своего нового питомца по кличке Луна. Отметим, что у знаменитости уже есть собака породы сиба-ину по кличке Чичико. Судя по всему, малыш этой же породы.

&quot;Аист оставил подарочек&quot;: Даша Астафьева показала нового члена семьи

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Пролетал, тут, у нас аист над домом... оставил подарочек) Знакомьтесь, белый и пушистый террорист - ЛунА. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - подписала фото Астафьева.

После чего она устроила своим любимцам совместную фотосессию. Артистка вместе с собаками позировала на зеленом газоне.

&quot;Аист оставил подарочек&quot;: Даша Астафьева показала нового члена семьи

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Даша примерила эффектный наряд - клетчатое платье-сарафан, под которое надела черную водолазку. Малышку Луну она держала на руках, а Чичи гордо сидел рядом.

&quot;Аист оставил подарочек&quot;: Даша Астафьева показала нового члена семьи

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от подобного пополнения в семье и оставили множество умиленных отзывов. Многие отметили, что теперь и Чиче будет веселее, ведь у него появилась компания.

  • "Поздравляю, это такое счастье"
  • "Супер! Такое позитивное фото))"
  • "Даша, поздравляем с пополнением"
  • "Ааааа класс! надо срочно потискать!"
  • "Красивые собачки"
  • "Я бы даже сказала: какое трогательное фото!)))"
  • "Ах ты бозе ты мой. Красота тискательная"
  • "Аааааааа, какой пушистый малыш"
  • "Какой сладенький!!!!"
  • "Ты такая милая в домашнем и с пёсиком...)"
  • "Уровень красоты и душевности в данном фото за гранью..."
  • "Ура, теперь у Чичи есть пара"
  • "Ой-ой-ой! Сплошное мимими"
  • "Ніжна і елегантна, схожі як Одрі Хепберн із фільма Римські канікули!!!"
  • "Теперь у Вас много Чичей будет!!!!"

Напомним, Даша Астафьева очаровала сеть детским фото с мамой.

Мы также писали, что  Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.

"До мурашек": Тина Кароль заворожила фанов естественной красотой "Так похожа на маму": Даша Астафьева очаровала сеть детским фото
Новости Украины певецДаша Астафьева
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