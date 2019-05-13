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"Так похожа на маму": Даша Астафьева очаровала сеть детским фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 18:32
"Так похожа на маму": Даша Астафьева очаровала сеть детским фото
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица поздравила маму с Днем матери

Даша Астафьева сейчас известная певица и модель, которая имеет многотысячную армию поклонников. Артистка регулярно восхищает их стильными нарядами и пикантными кадрами с откровенных съемок, ведь она настоящий мастер эротического позирования. Однако на этот раз знаменитость решила показать другую свою сторону и поделилась милым детским фото.

На снимке маленькая Даша запечаnлена вместе с мамой - таким образом она решила поздравить ее с Днем матери, который в этом году выпал на 12 мая. Волосы девочки собраны в высокий хвост, а одета она в джинсовый костюмчик. 

Под публикацией Астафьева поделилась трогательными воспоминаниями о детстве.

&quot;Так похожа на маму&quot;: Даша Астафьева очаровала сеть детским фото

Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)

"Мы с мамой всегда были на волне) Джинсовый костюм, который сама расшила кружевом, "пальмочка" на голове, отсутствие четырех передних зубов...
Сейчас бы все отдала, чтоб повторить", - написала певица.

Подписчики не смогли не отметить потрясающее сходство звезды с ее мамой и оставили множество умиленных отзывов.

  • "Класс! Отличные родители и очень красивые дети. И брат и Вы"
  • "Даша, разве думали вы тогда что станете популярной моделью с идеальными пропорциями и безумной харизмой?"
  • "Красивая мамочка!"
  • "Похожи, как оказалось, раньше не замечала"
  • "Мамина доця"
  • "Дуже похожі)"
  • "Как похожи с мамой"
  • "Ой, на маму похожи капец"
  • "На мамочку оч похожа,з доровья вам:)))"
  • "Красотульки! Зі святом!"
  • "Прикольное фото"

&quot;Так похожа на маму&quot;: Даша Астафьева очаровала сеть детским фото

Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото.

Мы также писали, что  Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.

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Новости Украины певецДаша Астафьева
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