"Так похожа на маму": Даша Астафьева очаровала сеть детским фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица поздравила маму с Днем матери

Даша Астафьева сейчас известная певица и модель, которая имеет многотысячную армию поклонников. Артистка регулярно восхищает их стильными нарядами и пикантными кадрами с откровенных съемок, ведь она настоящий мастер эротического позирования. Однако на этот раз знаменитость решила показать другую свою сторону и поделилась милым детским фото.

На снимке маленькая Даша запечаnлена вместе с мамой - таким образом она решила поздравить ее с Днем матери, который в этом году выпал на 12 мая. Волосы девочки собраны в высокий хвост, а одета она в джинсовый костюмчик.

Под публикацией Астафьева поделилась трогательными воспоминаниями о детстве.

Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)

"Мы с мамой всегда были на волне) Джинсовый костюм, который сама расшила кружевом, "пальмочка" на голове, отсутствие четырех передних зубов...

Сейчас бы все отдала, чтоб повторить", - написала певица.

Подписчики не смогли не отметить потрясающее сходство звезды с ее мамой и оставили множество умиленных отзывов.

"Класс! Отличные родители и очень красивые дети. И брат и Вы"

"Даша, разве думали вы тогда что станете популярной моделью с идеальными пропорциями и безумной харизмой?"

"Красивая мамочка!"

"Похожи, как оказалось, раньше не замечала"

"Мамина доця"

"Дуже похожі)"

"Как похожи с мамой"

"Ой, на маму похожи капец"

"На мамочку оч похожа,з доровья вам:)))"

"Красотульки! Зі святом!"

"Прикольное фото"

Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото.

Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.