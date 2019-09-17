"Говорит, что я дура": дочь Оли Поляковой в нежном образе "пожаловалась" на маму

Девочка показала фото в полупрозрачном летнем платье
Старшая дочь Оли Поляковой, Маша – начинающий блогер, модель и певица. Девочка пока не определилась, кем хочет стать в будущем, но ясно дала понять, что планирует связать свою жизнь с творчество и шоу-бизнесом. Летом она посетила модельный лагерь в Греции и Украине, а затем – в спортивный в США. 14-летняя блогерша старательно зависывала видео, на которых рассказывала в деталях о своем американском путешествии. Маша также любит демонстрировать поклонникам fashion-образы и показывать обновки.
На свежем фото в Instagram дочь Оли Поляковой предстала перед фолловерами в нежном полупрозрачном белоснежном платье свободного кроя с кружевной вставкой в области груди и широким рюшем внизу подола. В качестве аксессуаров – несколько трендовых заколок с бусинами-жемчужинами и крупные серьги.
"Посмотрите, какая я красивая, а моя мама говорит, что я дура", - оставила девочка неожиданному подпись к эффектным кадрам.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Стоит отметить, что Маша не поставила запятые, что тут же отметила в комментариях ее мама Оля Полякова.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Это все потому, что ты не ставишь знаков препинания", - написала певица и добавила несколько смеющихся смайлов.
Скриншот комментариев
Подписчики заверили Машу, что ее мама просто шутит, а на самом деле она стоит за любимую дочь горой. Не удержались комментаторы и от комплиментом девочке.
Скриншот комментариев
Напомним, что дочь Поляковой покорила солнечным фото в леопардовом платье-мини.