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Дочь Оли Поляковой показала на видео спортивное достижение и блеснула подтянутой фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 15:56
Дочь Оли Поляковой показала на видео спортивное достижение и блеснула подтянутой фигурой
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша стала земетно стройнее и сильнее в последнее время

Маша Поякова продолжает впечатлять поклонников своими достижениями. Напомним, что дочка Оли Поляковой все еще находится в лагере моделей в греческом городе Патры.14-летняя девушка проводит там более, чем насыщенный отдых. Вместе с другими участницами Маша очень активно тренируется (кстати, она действительно заметно похудела), осваивает основы правильного питания и моделирования, общается с наставниками и т.д. К примеру, среди экспертов лагеря – известная украинская модель Алла Костромичева.

А недавно на своей instagram-страничке в разделе сториз Маша Полякова опубликовала новое мотивирующее видео. Вновь видим очередную тренировку. Все девочки в одинаковых спортивных костюмах оливкового оттенка.

Но самое главное – Маша показывает, как подтягивается! Пока что с помощью другого человека. Однако успех уже на лицо. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Видео скорее всего снимает тренер, который и оставляет свои комментарии: "Отлично! Это вот всем девочкам, которые думают, что не умеют подтягиваться. Надо просто правильно масштабировать упражнение".

Напомним, что до этого дочь Оли Поляковой поразила выполнением техники наоли для осиной талии. Так, Маша показала, как выполняет вакуум для живота! Эта техника удается далеко не всем. Она помогает не только укрепить здоровье внутренних органов, но также подтянуть животик и сделать талию более изящной.

Тем временем Оля Полякова снимается в новом сезоне шоу Х-Фактор на "СТБ" в качестве одного из членов жюри проекта. Так, Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе. Певицу даже назвали "куклой Барби" из Украины. 

Также Оля Полякова демонстрировала один из образов, в котором появилась на месте судьи. Тогда она отдала предпочтение латексным штанам и ассиметричной майке на одно плечо – наряд идеально подчеркну плавные изгибы длинноногой певицы.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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