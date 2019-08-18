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"Красотка": дочь Оли Поляковой в коротком топе поразила спортивной формой

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 12:33
"Красотка": дочь Оли Поляковой в коротком топе поразила спортивной формой
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочь певицы Поляковой активно ведет свой блог и уже имеет более ста тысяч подписчиков

Маша Поляковой, старшая дочь Оли Поляковой в последнее время ведет активную жизнь блогера, девушка рассказывает своим подписчикам во всех подробностях о том, чем она занимается и делится многочисленными фото. А еще девушка призывает вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чему и сама посвящает достаточно много времени.
Недавно Маша предложила своим фанам порассуждать о модных течениях и стилях под фото, на котором сама была одета в спортивный лук. Для снимка Маша выбрала черные велосипедки и короткий черный топ, на плечи она накинула белую рубашку с короткими рукавами, а также дополнила образ браслетом с подвесками.

&quot;Красотка&quot;: дочь Оли Поляковой в коротком топе поразила спортивной формойФото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)


"Сейчас модно много разных стилей , какой ваш любимый"? - спросила у своих подписчиков Маша.

Поклонники девушки отметили, что она находится в отличной физической форме и рассказали о своих предпочтениях в одежде:

  • Машуль, сейчас люди носят тот стиль, который позволяют им их доходы! В основном это "рынок-стайл" или "конфискат-стайл"!)
  • Бомжстайл
  • Я люблю стиль: В чём удобно
  • Фигура
  • Маша, ты очень красивая
  • Тот в котором мне удобно
  • ТОТ, В КОТОРОМ УДОБНО И КОМФОРТНО!!!
  • Бомжик стайл, гопостайл
  • Ти така красива
  • Люблю поєднувати стилі
  • Красотка
  • О*игенная

Кстати, Маша Полякова периодически интригует подписчиков откровенными образами. Девушка в купальнике поразила воображение фанатов, которые отметили, что в таком луке она даже переплюнула свою маму.

Стоит отметить, что фигурой Маша пошла в свою знаменитую мать, однако генетика не всесильна и, чтобы выглядеть подтянутой и стройной девушке приходиться много работать. Певица Оля Полякова поделилась видео совместной тренировки с дочерьми, на которой видно сколько усилий приходиться прилагать девушкам для достижения результата.

Еще один наряд от Маши Поляковой вызвал фурор в сети. Девушка позировала в ультратрендовом образе всем на зависть.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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