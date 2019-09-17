"Каже, що я дура": дочка Олі Полякової в ніжному образі "поскаржилася" на маму

Дівчинка показала фото в напівпрозорому літньому платті
Старша дочка Олі Полякової, Маша – почаинаючий блогер, модель і співачка. Дівчинка поки не визначилася, ким хоче стати в майбутньому, але ясно дала зрозуміти, що планує пов'язати своє життя із творчість і шоу-бізнесом. Влітку вона відвідала модельний табір в Греції та Україні, а потім – в спортивний в США. 14-річна блогерша старанно зависывала відео, на яких розповідала в деталях про своєму американському подорожі. Маша полюбляє демонструвати шанувальникам fashion-образи і показувати обновки.
На свіжому фото в Instagram дочка Олі Полякової постала перед фоловерами у ніжній напівпрозорій білосніжній сукні вільного крою з мереживною вставкою в області грудей і широким рюшем внизу подолу. В якості аксесуарів – кілька трендових шпильок з намистинами-перлинами і великі сережки.
"Подивіться, яка я гарна, а моя мама каже, що я дура", - залишила дівчинка несподіваний підпис до ефектних кадрів.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Варто зазначити, що Маша не поставила коми, що тут помітила її мама Оля Полякова.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Це все тому, що ти не ставиш знаків пунктуації", - написала співачка і додала кілька веселих смайлів.
Скріншот коментарів
Підписники запевнили Машу, що її мама просто жартує, а насправді вона стоїть за улюблену дочку горою. Не втрималися коментатори і від компліментом дівчинці.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що дочка Полякової підкорила сонячним фото в леопардовій сукня-міні.