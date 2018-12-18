"Горячо": Тина Кароль блеснула стройными ножками в пикантном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица порадовала фанов новым фото

Популярная украинская певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль, которая недавно восхитила публику свои клипом на новую песню, порадовала поклонников новым снимком в пикантном образе. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем артистка запечатлена в черном платье с высоким разрезом до бедра. На фотоколлаже в ретро-стиле Тина позирует боком, стоя у стены, а также спиной к камере, игриво обернувшись через плечо.

Наряд звезды позволяет полюбоваться на ее стройные ножки. Поверх платья Кароль набросила меховое пальто.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики остались в восторге от образа певицы, отметив, что фото получилось очень горячее. Многие также высказали обеспокоенность, не замерзла ли их любимица.

"Тина Григорьевна, ну вот что вы творите с людьми на ночь глядя?";

"Это всё конечно прекрасно ,но меня одну волнует вопрос "Ты не замёрзла?";

"Наша королева";

"Завидую фотографу. Агонь";

"Wow! Тушите быстрее";

"Если фотки новые, надеюсь ты не замерзла, малышка";

"Ну как можно быть настолько красивой";

"Из зимы сразу в лето.Тин,ты с ума сошла.зачем так горячо. Если после этой публикации все помрут, то это всё ты! Впрочем как и всегда";

"Оу, какие снимки. Леди, сводите с ума, и на этом словарный запас закончился* вот до чего вы доводите";

"Тиночка вы моя муза и мечта я люблю вас ужэ девять лет а вы всё лучше и лутше красивей стаёте вы просто богиня";

"Sexy girl! Тин, через чур красивая, но вот так вот прям....нельзяяя", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним,Тина Кароль рассказала, что думает о Лободе и Лорак. Артистка считает, что несмотря на то, что эти певицы "изгнаны" из Украины, они имеют ошеломительный успех. Также Тина не берется их судить, так как не имеет на это право.

Отметим, ранее Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Также до этого Кароль рассказала о личной жизни и о том, как писала бывшим.

Видео: РБК-Украина