"Написала всем своим бывшим": Тина Кароль рассказала о личной жизни

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, рассказала, как вживалась в роль в новом фильме. Также артистка призналась, с какими экстремальными условиями сталкивалась во время гастролей по Украине. Об этом говорится в "Светской жизни".

"Страшно ездить зимой или поздней осенью. Реально задувает отовсюду. Люди сидят в куртках и шапках в зале. Но я грею залы, потому что я пою вживую, я не могу не подогреть, я не могу петь в холодном воздухе", - призналась певица.

Кароль также отметила, что возит с собой обогреватели и даже генератор.

Тина Кароль / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

В этом году артистка отмечает 15-летие первого выступления на сцене в качестве актрисы. Эту дату она решила отметить дебютом в новой короткометражке под названием "Бывшие". Кароль сыграла главную героиню, которой являются призраки бывших мужчин. Поэтому по словам артистки, чтобы лучше вжиться в роль она решила пообщаться со своими бывшими.

"Я себя бросила в такие обстоятельства, я написала всем своим бывшим, но у меня их не так много, как у моего персонажа. Бросила, чтобы играло в душе. Они во время съемок что-то мне там отвечали, писали. И так получилось, что будто я играла о себе. Просто для того, чтобы удалась роль, актеры идут на различные эксперименты и именно в этом случае я себя вроде так немного подкашивала", - призналась звезда.

Тина Кароль в фильме "Бывшие" / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Напомним, ранее Тина Кароль шокировала поклонников "голым" фото.

Отметим, недавно Тина Кароль стала добавлять в профиль снимки с новой natural-фотосессии.

Видео: (video.rbc.ua)