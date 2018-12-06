"Ядерная смесь": Тина Кароль восхитила клипом на новую песню

Клип на песню Тины Кароль "Сила Высоты" (Видео: YouTube / TinaKarol)
Известная украинская артистка Тина Кароль, которая недавно одержала победу в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" по версии "М1 Music Awards", представила клип на новую песню "Сила Высоты". Об этом певица сообщила в четверг, 6 декабря, на своей странице в Instagram.
Музыку и слова этой песни написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь", которую недавно "позаимствовал" артист и продюсер Потап.
"Встречайте премьеру: клип на новую песню "Сила Высоты"", - написала Тина и призвала поклонников пелиться своими впечатлениями о произведении.
Скриншот: instagram.com/tina_karol
В новом клипе Тины Кароль “Сила высоты” режиссер Хиндрек Маасик делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа, отмечается в описании к видео на YouTube.
Клип на песню Тины Кароль "Сила Высоты" (Фото: скриншот: YouTube / TinaKarol)
"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" - это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях", - рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик.
"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь — говорит Тина Кароль. — Песни для меня — это мои жизни. "Сила высоты" — это песня о преданности женщины своему мужчине которая покорно оберегает его".
Тина Кароль в клипе "Сила Высоты" (Фото: скриншот: YouTube / TinaKarol)
Текст песни "Сила высоты" (на языке оригинала)
"Я ворвусь в твою жизнь, как птица,
Я не дам тебе спать,
Я тебе буду сниться.
Знай, я с первого дня была рядом,
Ты единственный, кто в силах меня приручить,
Ты единственный, кто в силах меня приручить.
Я летала в небесах,
Я летала в небе сама,
Мои крылья остужали ледники на полюсах.
Я встречала корабли
В двух неделях от земли,
Капитаны их спасали, капитаны всё могли,
И в тебе я вижу силу высоты!
Я ворвусь в твою жизнь, как птица,
Я не дам тебе спать,
Я тебе буду сниться.
Знай, я с первого дня была рядом,
Ты единственный, кто в силах меня приручить,
Ты единственный, кто в силах меня приручить.
В нашей книге о любви
Недописанных страниц
Ровно столько, сколько хочешь,
Впереди еще вся жизнь.
Ты без клеток золотых,
Без очередных границ,
Привязал меня навечно
Для сердечной красоты...
И напомнил снова силу высоты...
Я ворвусь в твою жизнь, как птица,
Я не дам тебе спать,
Я тебе буду сниться.
Знай, я с первого дня была рядом,
Ты единственный, кто в силах меня приручить,
Ты единственный, кто в силах меня приручить".
Тина Кароль в клипе "Сила Высоты" (Фото: скриншот: YouTube / TinaKarol)
В комментариях в посту Тины Кароль поклонники высказывают восторг от новой работы и купают певицу в комплиментах:
"Это искусство! Самое лучшее, что я когда либо видела и слышала. Браво! Спасибо вам за ваше творчество!";
"Очень женственно!";
"С первых нот я поняла, какая песня у меня будет теперь постоянно на повторе! А клип... такой интимный, нежный и страстный! Сердечко чуть не выпрыгнуло от восторга! Вообще такая ядерная смесь чего-то нового и такого родного. Невероятная работа! Люблю!"...
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.
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Напомним, ранее звезда рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.
Видео: РБК-Украина