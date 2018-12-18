"Гаряче": Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками в пікантному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка порадувала фанів новим фото

Популярна українська співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль, яка нещодавно захопила публіку свої кліпом на нову пісню, порадувала шанувальників новим знімком в пікантному образі. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому артистка відображена в чорній сукні з високим розрізом до стегна. На фотоколлажі в ретро-стилі Тіна позує боком, стоячи біля стіни, а також спиною до камери, грайливо обернувшись через плече.

Вбрання зірки дозволяє помилуватися на її стрункі ніжки. Поверх сукні Кароль накинула хутряне пальто.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники залишилися в захваті від образу співачки, зазначивши, що фото вийшло дуже гарячим. Багато також висловили стурбованість, чи не змерзла їх улюблениця.

"Тіна Григорівна, ну от що ви творите з людьми на ніч дивлячись?";

"Це все звичайно чудово ,але мене одну хвилює питання "Ти не замерзла?";

"Наша королева";

"Заздрю фотографу. Агонь";

"Wow! Тушкуйте швидше";

"Якщо фотки нові, сподіваюся ти не замерзла, малятко";

"Ну як можна бути настільки красивою";

"З зими відразу в літо.Тін,ти з глузду з'їхала.навіщо так гаряче. Якщо після цієї публікації всі помруть, то це все ти! Втім як і завжди";

"Оу, які знімки. Леді, зводите з розуму, і на цьому словниковий запас закінчився* ось до чого ви доводите";

"Тіночка ви моя муза і мрія я люблю вас уже дев'ять років а ви все краще і краще красивіше стаєте ви просто богиня";

"Sexy girl! Тин, через чур красива, але ось так от прям....нельзяяя", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо,Тіна Кароль розповіла, що думає про Лободу і Лорак. Артистка вважає, що незважаючи на те, що ці співачки "вигнані" з України, вони мають приголомшливий успіх. Також Тіна не береться судити, так як не має на це право.

Зазначимо, раніше Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Також до цього Кароль розповіла про особисте життя і про те, як писала колишнім.

Відео: РБК-Україна