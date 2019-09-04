Горячо! Полуголые Ким Кардашьян и Винни Харлоу снялись для новой рекламной кампании

Ким Кардашьян любит удивлять. Вскоре она запускает очередную линию косметики и подготовила настоящий сюрприз. В этот раз представлять ее будет не сама и не со знаменитыми сестрами. Себе в партнерши она выбрала знаменитую канадскую модель с витилиго – Винни Харлоу.

Ким и Винни (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так взволнована, чтобы объявить мою новую KKW х Винни коллаборацию! Винни Харлоу – это личность, которой я восхищаюсь и уважаю. Она определение истинной красоты". В линию будет входить палитра теней для век с 12 оттенками, хайлатер и 3 блеска. Дату запуска звезда также объявила – это будет в пятницу, 13-го сентября.

Новая рекламная кампания (фото: instagram.com/kimkardashian)

В свою очередь, модель также опубликовала трогательный пост. Она показала пару кадров из новой кампании и написала: "Я так рада объявить о моей новой коллекции KKW X WINNIE! Спасибо @kimkardashian за предоставленную мне свободу в моем творчестве. Спасибо, что позвонила мне и спросила мое мнение обо всем, что связано с этим сотрудничеством!". Похоже, девушки остались в восторге от совместной работы.

Девушки выглядят потрясающе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Для промо-кампании была создана горячая фотосессия: 38-летняя Ким и 26-летняя Винни снялись в соблазнительных нарядах. Полупрозрачные комбинезоны с высоким горлом, высокие "конские" хвосты и яркий макияж с выразительными глазами и чувственными губами составили образы горячих красоток. На некоторых кадрах они сидят, обнявшись, на некоторых лежит, демонстрируя свои безупречные тела. Поклонники засыпали посты обеих девушек восторженными комментариями и отметили, что джут не дождутся выхода новинок в свет.

Коллекция будет иметь успех (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, это не первая коллаборация Винни Харлоу с косметическими брендами. К примеру, недавно она снялась для культовой американской марки MAC, где предстала в образе блондинки. Этот римейк знаменитой кампании 1994-го года с драг-квин Ру Полом в главной роли просто взорвал сеть и наверняка принес бренду солидный доход. Так что Ким точно не промахнулась!