Гаряче! Напівголі Кім Кардашьян та Вінні Харлоу знялися для нової рекламної кампанії

Кім Кардашьян любить дивувати. Незабаром вона запускає чергову лінію косметики і підготувала справжній сюрприз. В цей раз представляти її буде не сама і не зі знаменитими сестрами. Собі в партнерки вона вибрала знамениту канадську модель з вітіліго – Вінні Харлоу.

Кім та Вінні (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так схвильована, щоб оголосити мою нову KKW х Вінні колаборацію! Вінні Харлоу – це особистість, яку я шаную і поважаю. Вона визначення істинної краси". В лінію буде входити палітра тіней для повік з 12 відтінками, хайлатер і 3 блиску. Дату запуску зірка також оголосила – це буде в п'ятницю, 13-го вересня.

Нова рекламна кампанія (фото: instagram.com/kimkardashian)

У свою чергу, модель також опублікувала зворушливий пост. Вона показала пару кадрів з нової кампанії і написала: "Я так рада оголосити про моєї нової колекції KKW X WINNIE! Спасибі @kimkardashian за надану мені свободу в моїй творчості. Дякую, що подзвонила мені і запитала моя думка про все, що пов'язано з цією співпрацею!". Схоже, дівчата залишилися в захваті від спільної роботи.

Дівчата виглядають приголомшливо (фото: instagram.com/winnieharlow)

Для промо-кампанії була створена гаряча фотосесія: 38-річна Кім і 26-річна Вінні знялися в неймовірних нарядах. Напівпрозорі комбінезони з високим горлом, високі "кінські хвости і яскравий макіяж з виразними очима і чуттєвими губами склали образи гарячих красунь. На деяких кадрах вони сидять, обнявшись, на деяких лежить, демонструючи свої бездоганні тіла. Шанувальники засипали пости обох дівчат захопленими коментарями і зазначили, що чекають не дочекаються виходу новинок в світ.

Колекція буде мати успіх (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, це не перша колаборація Вінні Харлоу з косметичними брендами. Приміром, нещодавно вона знялася для культової американської марки MAC, де постала в образі блондинки. Цей рімейк знаменитої кампанії 1994-го року з драг-квін Ру Підлогою в головній ролі просто підірвав мережу і напевно приніс бренду солідний дохід. Так що Кім точно не схибила!