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В красном латексе и белом парике: Винни Харлоу снялась в новом провокационном образе

Lite » Мода 16.04.2019 - 18:31
В красном латексе и белом парике: Винни Харлоу снялась в новом провокационном образе
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель представила новую рекламную кампанию

Винни Харлоу в последнее время частот радует поклонников радикальной сменой имиджа. Так, недавно она взорвала сеть стильным экспериментом, отправившись на музыкальный фестиваль с ярко-розовыми волосами.

Такой кукольный образ насколько пришелся по душе многочисленным поклонникам популярной фотомодели и самой Винни, что в одном из последних постов в Instagram она написала: "Я хочу остаться с розовыми волосами навсегда". Но пока красотка будет работать в модной индустрии, вряд ли ей это удастся. Так, в новой рекламной кампании она вновь примерила нечто необычное, став платиновой блондинкой.

Винни Харлоу

Провокационная Винни Харлоу

Несколько часов назад Винни Харлоу показала очередной проект – в рекламной кампании популярной косметической марки она предстала в весьма сексуальном образе. Супермодель примерила боди из ярко-красного латекса со шнуровкой и глубоким вырезом на груди, высокие ботфорты на огромных каблуках. На руках модели – браслеты в тон наряду, а на голове – парик с длинными белыми волосами. Дополняет картину яркий макияж с акцентом на красные губы.

 

Провокационная Винни Харлоу

Знаменитая красавица уже поделилась радостной новостью с подписчиками, признавшись, что считает честью стать лицом такой марки. К слову, это не просто новая съемка, а римейк знаменитой кампании 1994-го года, направленной на борьбу со СПИДом, с драг-квин Ру Полом в главной роли. Тогда американский актер примерил аналогичный наряд, да и сама постановка кадра была такая же. Винни считает знаковым, что год ее рождения совпал с созданием культовой кампании.  

Винни Харлоу

Поклонники остались в восторге от снимков, засыпав звезду многочисленными комментариями. "Поздравляю, это невероятная работа! Я очень рад за тебя", "Я даже не мог предположить, что это вы! Ваше красивое лицо совершенно преобразил этот макияж. Все еще прекрасна…", "Ты такая красивая, настоящий образец для подражания!", "Это просто наркотик", "Удивительно! Поздравляем с этим новым проектом и желаем тебе всего хорошего!", "Боже мой... Девочка, это удивительно!", "Блондинкой ты выглядишь просто превосходно"…

Разумеется, нашлись и те, кто не оценил работу. "Но где же творчество? Ты даже не похожа на себя. Что здесь особенного и нового?", "У Ру сапоги были лучше", "Вы всегда великолепны, но мне не нравится, как вас преподнесли в этой рекламе".

Напомним, ранее в образе Барби с розовыми волосами Винни Харлоу развлекается на фестивале

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