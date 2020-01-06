Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Певица показала жаркую фотосессию из Мексики
Потап и Настя Каменских отправились в отпуск в Канкун, Мексика, откуда регулярно шлют поклонникам "привет" в виде красочных и эффектных снимков. Певица с удовольствием меняет наряды и образы, будоража воображение поклонников своими перевоплощениями. Не обходится и без романтики. Впрочем, теплые края – это прекрасный повод для Насти предстать перед фанами не только в купальнике, но и в жарких образах для горячих кадров, тем более, если по ту сторону объектива ее любимый мужчина. Так, артистка порадовала очередной порцией пикантных фото, на которых позирует в одном халате без белья.
На звезде шелковый халатик с кружевом и прозрачными вставками по бокам, сквозь которые отчетливо видно, что она не надела белье. Настя демонстрирует эффектное глубокое декольте и принимает соблазнительные позы на камеру. Укладка волос с влажным эффектом, пронзительный взгляд, чувственно приоткрытые пухлые губы лишь подчеркивают сексуальность образа.
"Сексуальная энергия - это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание - это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в не двойственной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не должна быть одна, она должна быть слита с сознанием", - поделилась философскими размышлениями певица.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, - это любовь, поэтому женщина - воплощение любви", – написала Настя.
Поклонники не смогли устоять перед горячей красоткой и поспешили засыпать ее шквалом комплиментов.
Скриншот комментариев
Также Настя опубликовала кадр в повседневном луке у бассейна. Девушка позирует в удобных шортах лимонного оттенка и белой рубашке, завязанной на узел под грудью.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап решил не отставать от любимой и поделился своим курортным луком, а также совместным фото с женой за завтраком.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Ранее Настя Каменских заворожила образом горячей мексиканки и показала свой оригинальный лук в кожаном мини и пестрой накидке.